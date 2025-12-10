Умерла автор романов "Шопоголик" Софи Кинселла

ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Британская писательница, автор романов "Шопоголик" Софи Кинселла (настоящее имя - Мадлен Софи Уикхэм), умерла после продолжительной болезни в возрасте 55 лет, сообщила ее семья.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашей любимой Софи (она же Мэдди, она же мамочка). Она умерла мирно, и ее последние дни были наполнены настоящей любовью: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью", - говорится в сообщении на странице писательницы в соцсети Instagram*.

Писательница страдала от злокачественной опухоли головного мозга с 2022 года. В 2024 году она сообщила, что проходила химиотерапию, а также была однажды прооперирована.

"Несмотря на свою болезнь, которую она переносила с невообразимым мужеством, Софи считала, что ей по-настоящему повезло - у нее была такая замечательная семья и друзья, а также невероятный успех в писательской карьере. Она ничего не принимала как должное и была бесконечно благодарна за любовь, которую получала", - заявила семья писательницы.

Уикхэм родилась в Лондоне в 1969 году. Она изучала музыку, а также философию, политику и экономику в университете Оксфорда . После окончания университета она стала деловым журналистом. Позже она заявила, что сочла журналистику скучным занятием. В возрасте 24 лет она написала свой первый роман "Теннисная вечеринка", а затем с 1995 по 2001 год выпустила еще шесть романов под своим настоящим именем, в том числе "Коктейли на троих", "Невеста", "Испанские каникулы" и "Сердцеедка". Произведение "Испанские каникулы" было впоследствии экранизированы как мюзикл.

Первую рукопись под псевдонимом Софи Кинселла "Тайный мир шопоголика" Уикхэм выпустила в 2000 году. Он стала первой из 10 частей серии романов "Шопоголик", в котрой повествуется о Бекки Блумвуд, деловой журналистке, страдающей от расточительности.

Романы Кинселлы разошлись тиражом более 45 миллионов экземпляров в более чем 60 странах и были переведены более чем на 40 языков.