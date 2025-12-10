В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро

"Предварительно установлено, что в вагоне поезда, следовавшего от станции "Авиамоторная" до "Текстильщики" Большой кольцевой линии, между гражданами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести осколком удар одному из оппонентов", - написала она в Telegram-канале.