Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.12.2025 (обновлено: 15:11 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/kriminal-2061128039.html
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро - РИА Новости, 10.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро
Полиция задержала нетрезвого мужчину, устроившего драку и пытавшегося осколком от бутылки ударить одного из оппонентов в поезде на Большой кольцевой линии метро РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:55:00+03:00
2025-12-10T15:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_0:81:3236:1901_1920x0_80_0_0_c09235973572f55495de43f91acb92c8.jpg
https://ria.ru/20251210/khabarovsk-2061020656.html
https://ria.ru/20251123/novosibisrk-2056875335.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_97e3f55c519a6b0abffe4c3c03ef9da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский метрополитен
В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро

Полиция задержала подозреваемого в нападении розочкой на БКЛ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум инноваций БРИКС "Облачный город"
Международный форум инноваций БРИКС Облачный город - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого мужчину, устроившего драку и пытавшегося осколком от бутылки ударить одного из оппонентов в поезде на Большой кольцевой линии метро в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в вагоне поезда, следовавшего от станции "Авиамоторная" до "Текстильщики" Большой кольцевой линии, между гражданами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести осколком удар одному из оппонентов", - написала она в Telegram-канале.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Хабаровске женщина во время драки откусила палец посетительнице кафе
Вчера, 09:46
Волк отметила, что очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который передал информацию в полицию. Прибывшие на станцию полицейские задержали ранее судимого мужчину и доставили его в отдел полиции.
"Следователем СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - отметила Волк.
Она добавила, что также в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ.
Автомобиль протаранил вход на станцию метро Золотая Нива в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Новосибирске автомобиль въехал в станцию метро
23 ноября, 04:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала