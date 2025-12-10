В Москве задержали подозреваемого в дебоширстве в метро

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого мужчину, устроившего драку и пытавшегося осколком от бутылки ударить одного из оппонентов в поезде на Большой кольцевой линии метро в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в вагоне поезда, следовавшего от станции "Авиамоторная" до "Текстильщики" Большой кольцевой линии, между гражданами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести осколком удар одному из оппонентов", - написала она в Telegram-канале.
Волк отметила, что очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который передал информацию в полицию. Прибывшие на станцию полицейские задержали ранее судимого мужчину и доставили его в отдел полиции.
"Следователем СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - отметила Волк.
Она добавила, что также в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ.
