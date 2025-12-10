Рейтинг@Mail.ru
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kredit-2061209193.html
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС - РИА Новости, 10.12.2025
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС
Евростат заверил Францию и Италию, что финансовые гарантии стран ЕС по выплате Киеву кредита за счет замороженных активов РФ не повысят их долговую нагрузку,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:36:00+03:00
2025-12-10T18:36:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251208/germanija-2060491716.html
https://ria.ru/20251207/ft-2060441360.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, евростат
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Евростат
Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС

Politico: гарантии кредита Киеву за счет активов РФ не увеличат долги стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евростат заверил Францию и Италию, что финансовые гарантии стран ЕС по выплате Киеву кредита за счет замороженных активов РФ не повысят их долговую нагрузку, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо из службы ЕС.
Как отмечает издание, Париж и Рим хотели, чтобы Евростат уточнил, как будет распределяться ответственность за гарантии на фоне высокого уровня госдолгов этих стран и возможного подрыва доверия инвесторов в случае выдачи кредита. В письме статистической службы, направленном странам блока, указано, что только непосредственное предоставление гарантий скажется на их долговой нагрузке.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
8 декабря, 08:45
"Ни одно из условий (которое приведет к переносу ответственности ЕС на страны-члены - ред.) не будет выполнено", - приводит издание слова из письма.
По мнению Евростата, вероятность того, что страны ЕС будут выплачивать подобные гарантии, низкая. Вместо этого ответственность будет нести Еврокомиссия.
Впрочем, подчеркивает газета, это письмо вряд ли изменит позицию Бельгии, которая хочет более сильных гарантий на случай ответных мер со стороны России.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
7 декабря, 19:11
 
В миреРоссияУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала