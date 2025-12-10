Евростат заверил, что гарантии кредита Киеву не увеличат долги стран ЕС

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евростат заверил Францию и Италию, что финансовые гарантии стран ЕС по выплате Киеву кредита за счет замороженных активов РФ не повысят их долговую нагрузку, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо из службы ЕС.