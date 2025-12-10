https://ria.ru/20251210/karabakh-ayaks-smotret-onlayn-2061191318.html
"Карабах" — "Аякс": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Карабах" — "Аякс": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Карабах" — "Аякс": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Карабах" и "Аякс" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T20:00:00+03:00
2025-12-10T20:00:00+03:00
2025-12-10T20:00:00+03:00
футбол
карабах
аякс
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:333:1080:941_1920x0_80_0_0_14af53df810f04f7027d8ed52f708045.jpg
/20251210/lch-2060985362.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_3a91de34da128d8d851e723b0ec04337.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карабах, аякс, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Карабах, Аякс, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей