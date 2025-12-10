Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международный поставщик продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг "Каргилл" стал амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал" – оператора инструмента.

"”Каргилл” последовательно проявляет корпоративную ответственность, реализуя широкий спектр социальных, благотворительных, экологических и других проектов", – приводит пресс-служба слова главы АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.

Она подчеркнула, что сельхозпроизводитель не только поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья, но и заботится о сохранении природных ресурсов.

"Это пример компании, которая своими реальными делами демонстрирует заботу о людях и окружающей среде, внося значимый вклад в развитие общественного капитала", – сказала Багатырова.

Кроме того, организация внедряет программы комплексной поддержки здоровья сотрудников и членов их семей, обеспечивая им возможность получить бесплатные консультации юристов, финансовых специалистов, психологов, экспертов в области здорового образа жизни. Для сотрудников, сдавших нормативы ГТО, предусмотрена единовременная выплата в размере 3 тысяч рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что большое количество активностей компания реализует в Тульской области – там находится индустриальный центр компании. В частности, организация взаимодействует с местными учреждениями культуры, чтобы проводить для местных жителей бесплатные мероприятия. Один из ключевых проектов, в развитие которого вложилась компания, – Ефремовский городской парк имени Бунина.