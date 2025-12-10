Рейтинг@Mail.ru
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала - РИА Новости, 10.12.2025
17:19 10.12.2025
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала - РИА Новости, 10.12.2025
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала
Новости
тульская область, россия
Тульская область, Россия
Компания "Каргилл" стала амбассадором стандарта общественного капитала

"Каргилл" вошла в число амбассадоров стандарта общественного капитала

© Фото : ООО "Каргилл"Компания "Каргилл"
© Фото : ООО "Каргилл"
Компания "Каргилл"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международный поставщик продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг "Каргилл" стал амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал" – оператора инструмента.
"”Каргилл” последовательно проявляет корпоративную ответственность, реализуя широкий спектр социальных, благотворительных, экологических и других проектов", – приводит пресс-служба слова главы АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.
Она подчеркнула, что сельхозпроизводитель не только поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья, но и заботится о сохранении природных ресурсов.
"Это пример компании, которая своими реальными делами демонстрирует заботу о людях и окружающей среде, внося значимый вклад в развитие общественного капитала", – сказала Багатырова.
Кроме того, организация внедряет программы комплексной поддержки здоровья сотрудников и членов их семей, обеспечивая им возможность получить бесплатные консультации юристов, финансовых специалистов, психологов, экспертов в области здорового образа жизни. Для сотрудников, сдавших нормативы ГТО, предусмотрена единовременная выплата в размере 3 тысяч рублей.
В пресс-службе подчеркнули, что большое количество активностей компания реализует в Тульской области – там находится индустриальный центр компании. В частности, организация взаимодействует с местными учреждениями культуры, чтобы проводить для местных жителей бесплатные мероприятия. Один из ключевых проектов, в развитие которого вложилась компания, – Ефремовский городской парк имени Бунина.
"Наша общая цель в “Каргилл” – обеспечение людей продуктами питания на принципах безопасности, ответственности и устойчивого развития. Каждый день мы строим нашу работу исходя из этих принципов. Поэтому мы с радостью согласились стать амбассадорами стандарта общественного капитала бизнеса, поскольку для нас важно быть частью большого дела на пути успешного и безопасного будущего нашей страны", – отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти "Каргилл" в России Андрей Лян.
Тульская областьРоссия
 
 
