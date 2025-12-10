Суд на Камчатке сохранил в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края встал на сторону регионального правительства в споре с Управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вопросу запрета продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, сообщили в суде.

В решении также подчеркивается, что региональные власти действовали в рамках своих полномочий. "Снижение реализации алкогольной продукции в результате действия норм Постановления № 494-П также не может свидетельствовать о создании дискриминационных условий, напротив является следствием реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма", — указывается в судебном акте.