Суд на Камчатке сохранил в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах - РИА Новости, 10.12.2025
02:21 10.12.2025
Суд на Камчатке сохранил в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах
2025-12-10T02:21:00+03:00
2025-12-10T02:21:00+03:00
происшествия
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края встал на сторону регионального правительства в споре с Управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по вопросу запрета продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, сообщили в суде.
"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил заявление Правительства Камчатского края и признал недействительными решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю", — проинформировал суд в пресс-релизе.
Поводом для спора стало региональное постановление, запрещающее с 1 марта 2025 года продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. "Антимонопольный орган ранее счел, что новые ограничения на розничную продажу алкоголя в крае создают недопустимые дискриминационные условия для бизнеса", — отмечается в релизе.
Суд, однако, не согласился с доводами ФАС. "Арбитражный суд Камчатского края, изучив материалы дела, признал, что Управление ФАС не представило достаточных и неопровержимых доказательств того, что оспариваемое постановление привело или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции", — пояснили в пресс-службе суда.
В решении также подчеркивается, что региональные власти действовали в рамках своих полномочий. "Снижение реализации алкогольной продукции в результате действия норм Постановления № 494-П также не может свидетельствовать о создании дискриминационных условий, напротив является следствием реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма", — указывается в судебном акте.
Таким образом, суд обязал антимонопольное управление устранить нарушения прав и интересов краевого правительства. Оспариваемый запрет на продажу алкоголя в жилых домах сохраняет свою силу.
ПроисшествияКамчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
