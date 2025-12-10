Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Камбоджа пока не пыталась начать переговоры с Таиландом об урегулировании пограничного конфликта, Камбоджа пока не пыталась начать переговоры с Таиландом об урегулировании пограничного конфликта, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун.

По информации тайского новостного портала Khaosod , которая ссылается на главу правительства, на данный момент Камбоджа пока не пыталась выйти на контакт с Таиландом для начала переговоров об урегулировании.

Как отметил премьер-министр Таиланда, вооруженные силы страны еще могут сохранять ситуацию под контролем, призывает жителей прислушиваться к рекомендациям военных.

Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в среду. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 100 тысяч человек.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истре бите ли F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.