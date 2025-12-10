Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kambodzha-2061033110.html
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом - РИА Новости, 10.12.2025
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом
Камбоджа пока не пыталась начать переговоры с Таиландом об урегулировании пограничного конфликта, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:36:00+03:00
2025-12-10T10:36:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060767753_0:337:916:852_1920x0_80_0_0_abf66982dd8bbd0459d30037f70a1d34.jpg
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060719890.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061003973.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2060998227.html
таиланд
камбоджа
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060767753_0:251:916:938_1920x0_80_0_0_992cd38185ed13ac6e2131cf658aca74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
Камбоджа не пыталась начать переговоры с Таиландом

Камбоджа пока не проявляла инициативу по переговорам об урегулировании

© Кадр видео из соцсетейВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Камбоджа пока не пыталась начать переговоры с Таиландом об урегулировании пограничного конфликта, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун.
По информации тайского новостного портала Khaosod, которая ссылается на главу правительства, на данный момент Камбоджа пока не пыталась выйти на контакт с Таиландом для начала переговоров об урегулировании.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18
Как отметил премьер-министр Таиланда, вооруженные силы страны еще могут сохранять ситуацию под контролем, призывает жителей прислушиваться к рекомендациям военных.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в среду. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Ранее во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял четыре военнослужащих, 68 получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели семи гражданских лиц и 20 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 100 тысяч человек.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Корабль королевского флота Таиланда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Таиланде заявили о начале операции на границе с Камбоджей
07:18
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп пообещал вновь урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи
04:55
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала