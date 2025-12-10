https://ria.ru/20251210/investitsii-2061196497.html
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области направили около 77 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Позитивная динамика подтверждается и статистикой. За девять месяцев этого года на развитие экономики и социальной сферы региона направлено около 77 миллиардов рублей инвестиций — почти на 11 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике инвестиций Смоленская область заняла 5 место среди субъектов ЦФО и 20 место по России. При этом рост инвестиций в регионе составил 6,2%, что на 5,7% выше общероссийского показателя", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что высокий уровень инвестиционной активности обеспечен целым рядом отраслей. В сельском хозяйстве отмечен рост более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Положительная динамика и в обрабатывающей промышленности. Значительные объемы инвестиций пришли в сферу культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Увеличились вложения в деятельность гостиниц и предприятий общепита, а также в сферу образования — почти в 1,5 раза.
В регионе продолжают развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В Смоленской области это два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", а также территория опережающего развития "Дорогобуж". Эти площадки предоставляют предпринимателям значительные преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и инфраструктурную поддержку. Помимо этого, для предпринимателей в регионе действует широкий комплекс мер поддержки — федеральных и региональных.
"Намерены сохранять и наращивать объемы инвестиций, создавая в регионе комфортные условия для реализации проектов. Важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах работы", - резюмировал губернатор.