Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины - 10.12.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
18:01 10.12.2025
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины - РИА Новости, 10.12.2025
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины
За первые девять месяцев текущего года на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области направили около 77 миллиардов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:01:00+03:00
2025-12-10T18:01:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
феникс
дорогобуж
россия
смоленская область
россия
экономика, смоленская область, василий анохин, феникс, дорогобуж, россия
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Феникс, Дорогобуж, Россия
Около 77 млрд руб инвестиций направили на экономику и соцсферу Смоленщины

На экономику и соцсферу Смоленской области направили 77 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области направили около 77 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Позитивная динамика подтверждается и статистикой. За девять месяцев этого года на развитие экономики и социальной сферы региона направлено около 77 миллиардов рублей инвестиций — почти на 11 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике инвестиций Смоленская область заняла 5 место среди субъектов ЦФО и 20 место по России. При этом рост инвестиций в регионе составил 6,2%, что на 5,7% выше общероссийского показателя", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что высокий уровень инвестиционной активности обеспечен целым рядом отраслей. В сельском хозяйстве отмечен рост более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Положительная динамика и в обрабатывающей промышленности. Значительные объемы инвестиций пришли в сферу культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Увеличились вложения в деятельность гостиниц и предприятий общепита, а также в сферу образования — почти в 1,5 раза.
В регионе продолжают развивать инфраструктуру преференциальных территорий. В Смоленской области это два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Стабна", а также территория опережающего развития "Дорогобуж". Эти площадки предоставляют предпринимателям значительные преимущества: налоговые льготы, упрощенные административные процедуры и инфраструктурную поддержку. Помимо этого, для предпринимателей в регионе действует широкий комплекс мер поддержки — федеральных и региональных.
"Намерены сохранять и наращивать объемы инвестиций, создавая в регионе комфортные условия для реализации проектов. Важно, чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку правительства на всех этапах работы", - резюмировал губернатор.
Смоленская область Экономика Василий Анохин Феникс Дорогобуж Россия
 
 
