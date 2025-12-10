Рейтинг@Mail.ru
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:32 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/investitsii--2061149055.html
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января - РИА Новости, 10.12.2025
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января
С января по сентябрь 2025 года Московская область привлекла более 1,358 триллиона рублей вложений в основной капитал, увеличив объемы на 10,7%. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:32:00+03:00
2025-12-10T15:32:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74917/29/749172983_0:112:2998:1798_1920x0_80_0_0_077a13762b9165c7650cf315025955ff.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74917/29/749172983_225:0:2772:1910_1920x0_80_0_0_039f6a6ff25cb04719086d7d082b9dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПечать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми, архивное фото
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми, архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. С января по сентябрь 2025 года Московская область привлекла более 1,358 триллиона рублей вложений в основной капитал, увеличив объемы на 10,7%. Об этом сообщил 360.ru.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, высокие темпы роста позволят достигнуть исторического максимума в размере 2 триллионов рублей к концу текущего года.
В прошлом году этот показатель составил 1,8 триллиона рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала