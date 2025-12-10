https://ria.ru/20251210/investitsii--2061149055.html
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января
Основной капитал МО пополнился инвестициями на 1,3 трлн рублей с января
С января по сентябрь 2025 года Московская область привлекла более 1,358 триллиона рублей вложений в основной капитал, увеличив объемы на 10,7%. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.12.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
