Президент Индонезии прибыл в Россию в рамках рабочего визита
Президент Индонезии прибыл в Россию в рамках рабочего визита
Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию в рамках рабочего визита, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
