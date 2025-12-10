Рейтинг@Mail.ru
17:28 10.12.2025
В Швейцарии высказались об идее создать систему безопасности без России
ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Думать о новой системе безопасности без России – это иллюзия, заявил глава МИД Швейцаркой конфедерации Иньяццо Кассис.
"Россия есть и останется в Европе. Было бы иллюзорно представлять себе политику безопасности в Европе без участия России", - сказал он в интервью телеканалу SRF.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Нельзя говорить о безопасности в Европе без России, заявил Сийярто
23 ноября, 17:14
Он указал на важность роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, председателем которой в будущем году будет Швейцария, с точки зрения поддержания каналов для диалога.
"ОБСЕ – одна из последних организаций, полноправным членом которой остается Россия. Важно, чтобы так и оставалось, потому что даже при наличии оппонента лучше иметь возможность диалога, чем не иметь ее вовсе. Хотя члены часто блокируют друг друга, организация создает возможности для диалога", - сказал он.
При этом он вновь подчеркнул, что ОБСЕ должна быть в состоянии быстро отреагировать в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, "чтобы затем осуществлять мониторинг этого процесса".
В понедельник Кассис заявил, что ОБСЕ начала обсуждения возможных действий в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине. По его словам, организация способна развернуть несколько десятков своих сотрудников в краткосрочной перспективе.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии.
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году
24 ноября, 03:51
 
