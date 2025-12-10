СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков с шоколадными сладостями внутри, сообщает издание Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков с шоколадными сладостями внутри, сообщает издание Bild

"Дюссельдорфский оборонный гигант Rheinmetall разослал необычный адвент-календарь в форме танка", — пишет таблоид. На картонных моделях, которые концерн разослал своим деловым партнёрам и клиентам, 24 окошка по дням до Рождества, в них хранятся шоколадные сладости.

Конкретно речь идёт о боевой машине пехоты Lynx, которая в Германии отнесена к отряду танков. На корме размещён слоган Rheinmetall "Брать на себя ответственность в меняющемся мире".