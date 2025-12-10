https://ria.ru/20251210/germaniya-2060983309.html
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков с шоколадными сладостями внутри, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:38:00+03:00
2025-12-10T00:38:00+03:00
2025-12-10T00:38:00+03:00
германия
украина
bild
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
германия, украина, bild
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
Bild: Rheinmetall создал рождественские адвент-календари в виде картонных танков
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков с шоколадными сладостями внутри, сообщает издание Bild
"Дюссельдорфский оборонный гигант Rheinmetall разослал необычный адвент-календарь в форме танка", — пишет таблоид. На картонных моделях, которые концерн разослал своим деловым партнёрам и клиентам, 24 окошка по дням до Рождества, в них хранятся шоколадные сладости.
Конкретно речь идёт о боевой машине пехоты Lynx, которая в Германии отнесена к отряду танков. На корме размещён слоган Rheinmetall "Брать на себя ответственность в меняющемся мире".
По данным Rheinmetall, календари были выпущены ограниченным тиражом. В июле глава концерна Армин Паппергер сообщал в интервью Bild, что на Украину запланирована поставка новых боевых машин пехоты Lynx, также Rheinmetall намерен наладить их производство на территории страны.