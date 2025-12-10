Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
00:38 10.12.2025
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков
германия, украина, bild
Германия, Украина, Bild
СМИ: в ФРГ создали рождественские календари в форме картонных танков

Bild: Rheinmetall создал рождественские адвент-календари в виде картонных танков

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разослал своим клиентам и партнерам картонные адвент-календари в форме танков с шоколадными сладостями внутри, сообщает издание Bild.
"Дюссельдорфский оборонный гигант Rheinmetall разослал необычный адвент-календарь в форме танка", — пишет таблоид. На картонных моделях, которые концерн разослал своим деловым партнёрам и клиентам, 24 окошка по дням до Рождества, в них хранятся шоколадные сладости.
Конкретно речь идёт о боевой машине пехоты Lynx, которая в Германии отнесена к отряду танков. На корме размещён слоган Rheinmetall "Брать на себя ответственность в меняющемся мире".
По данным Rheinmetall, календари были выпущены ограниченным тиражом. В июле глава концерна Армин Паппергер сообщал в интервью Bild, что на Украину запланирована поставка новых боевых машин пехоты Lynx, также Rheinmetall намерен наладить их производство на территории страны.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ
24 ноября, 15:50
 
ГерманияУкраинаBild
 
 
