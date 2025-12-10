Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Газификация Сахалинской области за семь лет достигла 65%, голубое топливо провели в 10 муниципалитетов из 18, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами регионального парламента.

Глава региона отметил, что раньше жители почти не пользовались газом, несмотря на его добычу в регионе. Сейчас из 18 муниципалитетов области газ провели в 10.

"Всего газифицировали 60 населенных пунктов. Недавно к экологически чистому топливу подключили Поронайский район. В то же время я недоволен темпами подключения домовладений к газу в некоторых муниципалитетах. Это касается Тымовского, Александровск-Сахалинского и Долинского районов. Там работа идет медленнее, чем планировалось", - цитирует пресс-служба правительства области губернатора.

По информации властей области, в скором времени начнется поставка сжиженного газа для энергоцентра на курильском острове Шикотан. Кроме того, в этом году правительство региона подписало новую программу газификации до 2030 года, в соответствии с которой экологически чистое топливо поступит еще в 40 населенных пунктов Сахалина и Курил.

Губернатор также рассказал депутатам о решении проблем с электроснабжением. Раньше любая непогода приводила к отключениям света, однако ситуация улучшилась благодаря системной работе властей региона по модернизации энергетической инфраструктуры.

По словам Лимаренко, в рамках программы по улучшению электросетевого хозяйства реконструированы две узловые подстанции в Южно-Сахалинске и более 65 километров линий электропередачи и продолжается работа еще на двух ЛЭП.