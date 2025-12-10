Рейтинг@Mail.ru
Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10 - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/gazifikatsija-2061099170.html
Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10
Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10 - РИА Новости, 10.12.2025
Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10
Газификация Сахалинской области за семь лет достигла 65%, голубое топливо провели в 10 муниципалитетов из 18, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:24:00+03:00
2025-12-10T13:24:00+03:00
сахалинская область
александровск-сахалинский
шикотан
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155702/10/1557021040_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2372449f17a35bf805aca482c55efb00.jpg
https://ria.ru/20251010/sahalin-2047417590.html
сахалинская область
александровск-сахалинский
шикотан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155702/10/1557021040_0:0:1495:1121_1920x0_80_0_0_1b0d3ba5333920b24ab6b1f1ccad8d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, александровск-сахалинский, шикотан, валерий лимаренко
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский, Шикотан, Валерий Лимаренко
Из 18 муниципалитетов Сахалинской области на газ переведены 10

Газификация Сахалинской области за 7 лет достигла 65%

© РИА Новости / Михаил КлиментьевГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Газификация Сахалинской области за семь лет достигла 65%, голубое топливо провели в 10 муниципалитетов из 18, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами регионального парламента.
Глава региона отметил, что раньше жители почти не пользовались газом, несмотря на его добычу в регионе. Сейчас из 18 муниципалитетов области газ провели в 10.
"Всего газифицировали 60 населенных пунктов. Недавно к экологически чистому топливу подключили Поронайский район. В то же время я недоволен темпами подключения домовладений к газу в некоторых муниципалитетах. Это касается Тымовского, Александровск-Сахалинского и Долинского районов. Там работа идет медленнее, чем планировалось", - цитирует пресс-служба правительства области губернатора.
По информации властей области, в скором времени начнется поставка сжиженного газа для энергоцентра на курильском острове Шикотан. Кроме того, в этом году правительство региона подписало новую программу газификации до 2030 года, в соответствии с которой экологически чистое топливо поступит еще в 40 населенных пунктов Сахалина и Курил.
Губернатор также рассказал депутатам о решении проблем с электроснабжением. Раньше любая непогода приводила к отключениям света, однако ситуация улучшилась благодаря системной работе властей региона по модернизации энергетической инфраструктуры.
По словам Лимаренко, в рамках программы по улучшению электросетевого хозяйства реконструированы две узловые подстанции в Южно-Сахалинске и более 65 километров линий электропередачи и продолжается работа еще на двух ЛЭП.
"В следующем году планируют запустить подстанцию "Маяк" и линию электропередачи в Корсакове. Это обеспечит электричеством строящийся ЖК "Сердце Сахалина" и модернизированный морской порт. Также это полностью решит проблему дефицита электроэнергии в городе", - отмечает пресс-служба правительства.
Котельная - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Первую газовую котельную запустили в центральной части Сахалина
10 октября, 02:56
 
Сахалинская областьАлександровск-СахалинскийШикотанВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала