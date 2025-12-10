Рейтинг@Mail.ru
Тверская область открыла фотовыставку в центре Москвы
Тверская область
 
15:50 10.12.2025
Тверская область открыла фотовыставку в центре Москвы
Верхневолжье представило фотовыставку "Четыре сезона в Тверской области. В отпуск каждые выходные" в центре Москвы на Арбате, сообщает пресс-служба региона. РИА Новости, 10.12.2025
Тверская область открыла фотовыставку в центре Москвы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Верхневолжье представило фотовыставку "Четыре сезона в Тверской области. В отпуск каждые выходные" в центре Москвы на Арбате, сообщает пресс-служба региона.
Экспозиция рассказывает о всесезонном отдыхе в тверском регионе: активные туры, варианты семейного отдыха в выходные дни, гастрономические туры.
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Профориентационный фестиваль стартовал в Тверской области
9 декабря, 19:06
Тверская область является доступным по логистике регионом для поездки на выходные и проведения отпуска для жителей Москвы. Сегодня Тверская область входит в число регионов-лидеров по росту турпотока.
"В Тверской области с 2017 года количество туристов, посетивших регион, выросло в 2 раза, в этом году мы перешагнем рубеж в 3 миллиона туристов. Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5% доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%", – отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.
Тверской регион активно развивает въездной туризм. В Верхневолжье прошли несколько инфотуров для представителей стран Персидского залива и Китая. Кроме того, для представителей туристической отрасли профильным министерством проводятся обучающие мероприятия по въездному туризму. Также Тверская область активно участвует в международных выставках под единым брендом Discover Russia.
С целью дальнейшего развития въездного туризма в Тверскую область и привлечения иностранных туристов, которые приезжают на отдых в Москву и могли бы при этом посетить Верхневолжье, фотовыставка, открытая на Арбате, переведена на английский и китайский языки.
Тверская область имеет успешный опыт реализации подобных проектов, где фотографии становятся драйвером к планированию путешествия. Как свидетельствуют отзывы об объектах размещения и показа, большое количество их гостей приняло решение о поездке в Верхневолжье именно после того, как посетили подобные фотовыставки.
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
9 декабря, 16:02
 
Тверская область Москва Россия Дмитрий Чернышенко Виталий Королев
 
 
