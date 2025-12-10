Рейтинг@Mail.ru
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/festival--2060931938.html
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве - РИА Новости, 10.12.2025
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве
Зимний фестиваль тюбингов "Mash на Горке" пройдет 13 декабря в московском парке 50-летия Октября: участники будут скатываться с горки на самодельных "ватрушках" РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:00:00+03:00
2025-12-10T12:00:00+03:00
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060925787_0:135:2560:1575_1920x0_80_0_0_1af97b711023f8550960efad0e0567b0.jpg
https://ria.ru/20251122/tyubingi-2056855960.html
https://ria.ru/20251205/prognoz-2060071571.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060925787_140:0:2420:1710_1920x0_80_0_0_10586597572614fd49831e164f6413bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург
Москва, Санкт-Петербург
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве

В московском парке 50-летия Октября состоится фестиваль тюбингов "Mash на Горке"

© Фото предоставлено пресс-службой News Media Holding Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой News Media Holding
Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Зимний фестиваль тюбингов "Mash на Горке" пройдет 13 декабря в московском парке 50-летия Октября: участники будут скатываться с горки на самодельных "ватрушках" и соревноваться за призы, сообщает пресс-служба организаторов.
В рамках ежегодного фестиваля участники будут соревноваться в скорости спуска с горки на "ватрушках". Впервые он прошел в Санкт-Петербурге. Участники сами украшают свои тюбинги – чтобы они были не просто красивыми, но и максимально запоминающимися. В программе несколько номинаций с ценными призами для победителей: за креативность конструкции; за артистичность спуска; за скорость; приз зрительских симпатий и три секретные номинации от Mash и генерального спонсора А7А5.
Люди катаются на тюбинге - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
22 ноября, 22:18
"В ДНК Mash – быть ближе к своей аудитории, радовать людей, создавать эмоции и новые традиции. Мы не ограничиваемся новостями — мы делаем живые городские события, которые объединяют разные поколения. “Mash на Горке” — один из таких проектов. Гостей ждут интерактивы, конкурсы, заезды и тот самый Mash-вайб: когда весело, шумно, интересно и по-семейному", – рассказывает генеральный директор Mash Надежда Гладченко, ее слова приводит пресс-служба.
Также будут доступны интерактивные зоны, где гости смогут пройти квесты, поучаствовать в соревновании по бросанию колец и расслабиться в семейной зоне отдыха. Помимо этого, организаторами подготовлены экспресс-конкурсы, фотозоны, DJ-сет и утренняя зарядка с Анастасией Тукмачевой – амбассадором движения "Здоровое Отечество", спортивным блогером.
Вход на фестиваль свободный — все желающие могут прийти посмотреть на заезды, посетить интерактивные зоны, поучаствовать в утренней зарядке и конкурсах. После завершения официальной программы гости смогут свободно покататься на тюбингах. Все инициативы были созданы для того, чтобы сплотить команды, друзей, коллег, семьи и внедрить в столичную жизнь новую традицию, отмечают организаторы.
"В Петербурге фестиваль получил огромный отклик, и мы увидели, что людям важно не только читать нас, но и встречаться офлайн, творить, соревноваться, проводить время вместе. Поэтому решили сделать проект ежегодным и расширить его на Москву. Это история про креатив, про живое общение и про то, что медиа могут быть чем-то большим, чем новостная лента, — точкой притяжения для семей, друзей и всего города", — объяснил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Синоптики обещают очень необычную зиму в России
5 декабря, 17:10
 
МоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала