Ежегодный фестиваль креативных тюбингов пройдет в Москве

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Зимний фестиваль тюбингов "Mash на Горке" пройдет 13 декабря в московском парке 50-летия Октября: участники будут скатываться с горки на самодельных "ватрушках" и соревноваться за призы, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках ежегодного фестиваля участники будут соревноваться в скорости спуска с горки на "ватрушках". Впервые он прошел в Санкт-Петербурге. Участники сами украшают свои тюбинги – чтобы они были не просто красивыми, но и максимально запоминающимися. В программе несколько номинаций с ценными призами для победителей: за креативность конструкции; за артистичность спуска; за скорость; приз зрительских симпатий и три секретные номинации от Mash и генерального спонсора А7А5.

"В ДНК Mash – быть ближе к своей аудитории, радовать людей, создавать эмоции и новые традиции. Мы не ограничиваемся новостями — мы делаем живые городские события, которые объединяют разные поколения. “Mash на Горке” — один из таких проектов. Гостей ждут интерактивы, конкурсы, заезды и тот самый Mash-вайб: когда весело, шумно, интересно и по-семейному", – рассказывает генеральный директор Mash Надежда Гладченко, ее слова приводит пресс-служба.

Также будут доступны интерактивные зоны, где гости смогут пройти квесты, поучаствовать в соревновании по бросанию колец и расслабиться в семейной зоне отдыха. Помимо этого, организаторами подготовлены экспресс-конкурсы, фотозоны, DJ-сет и утренняя зарядка с Анастасией Тукмачевой – амбассадором движения "Здоровое Отечество", спортивным блогером.

Вход на фестиваль свободный — все желающие могут прийти посмотреть на заезды, посетить интерактивные зоны, поучаствовать в утренней зарядке и конкурсах. После завершения официальной программы гости смогут свободно покататься на тюбингах. Все инициативы были созданы для того, чтобы сплотить команды, друзей, коллег, семьи и внедрить в столичную жизнь новую традицию, отмечают организаторы.