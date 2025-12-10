По делу о мошенничестве с субсидиями ЕС арестовали 113 тысяч евро

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Европейская прокуратура (EPPO) распорядилась арестовать 113 тысяч евро под Парижем в рамках расследования предполагаемого мошенничества при получении субсидий Евросоюза по программе исследований и инноваций ЕС Horizon 2020, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.
"По запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Париже судья Парижского судебного трибунала распорядился арестовать 113 тысяч евро в рамках расследования предполагаемого мошенничества с субсидиями программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020", - сказано в документе.
Прокуратура уточняет, что расследование касается инженерно-консультационной компании из парижского региона, участвовавшей в трёх проектах, финансируемых ЕС. Она подозревается в том, что не передала европейским органам информацию, которую была обязана предоставлять по контракту, а также подделывала табели учета рабочего времени, чтобы создать видимость того, что ее персонал посвятил требуемое количество часов реализации финансируемых проектов.
По данным ведомства, эти действия позволили компании неправомерно получить 113 тысяч евро из примерно 800 тысяч евро европейских средств, выделенных в рамках программы Horizon 2020.
