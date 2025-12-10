По делу о мошенничестве с субсидиями ЕС арестовали 113 тысяч евро

«

"По запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Париже судья Парижского судебного трибунала распорядился арестовать 113 тысяч евро в рамках расследования предполагаемого мошенничества с субсидиями программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020", - сказано в документе.