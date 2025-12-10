"Энергетический шок": ЕС в панике из-за России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Европейцам приходится платить немалые деньги за электричество. Среди стран "Большой двадцатки" самый высокий тариф для домохозяйств — в Германии, а для промышленных предприятий — в Испании. О причинах такого положения и последствиях для экономики ЕС — в материале РИА Новости.

Почти в шесть раз

По подсчетам РИА Новости, предприятиям в Италии киловатт-час обходится в 0,28 доллара (это почти 22 рубля). На втором месте по дороговизне Австралия (0,26 доллара). На третьем — ФРГ (0,24).

В Германии электричество для домохозяйств стоит 0,4 доллара, то есть немногим менее 31 рубля. Это почти в шесть раз больше, чем в России. Затем идут Италия (0,37 доллара) и Великобритания (0,35 доллара).

Россия же — в тройке стран с самой дешевой электроэнергией для домохозяйств, после Саудовской Аравии и Турции. Средняя стоимость киловатт-часа — 5,26 рубля, или 0,068 доллара. По доступности электроэнергии для предприятий Россия на 11-м месте (0,117 доллара за киловатт-час, или 9,04 рубля).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила: "Счета за электроэнергию — по-прежнему настоящий источник беспокойства для миллионов европейцев".

Комплекс факторов

Германия сталкивается со столь высокими ценами из-за нескольких факторов.

В ЕС стоимость электроэнергии зависит от цен на газ. При отказе от поставок российского топлива она резко выросла, напоминает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов.

Кроме того, немецкие потребители платят многочисленные надбавки, объясняет доцент экономического факультета РУДН Константин Гомонов.

В ФРГ лишь 43 процента цены на электроэнергию — это затраты на закупку и распределение. Остальное — в основном налоги и сетевые сборы.

В 2026-м правительство планирует предоставить субсидии в размере 6,5 миллиарда евро четырем крупнейшим операторам электросетей страны. По оценке Гомонова, это должно снизить цены в среднем на 16 процентов.

Еще один фактор — волатильность цен из-за возобновляемых источников энергии.

"Например, в ноябре — декабре 2024-го, в периоды "темного безветрия", цены взлетали аж до 936 евро за мегаватт-час на рынке на сутки вперед", — говорит Гомонов.

Италия же критически зависима от импортного газа. После снижения поставок из России с 40 процентов в 2021-м до менее чем двух процентов в 2024-м она значительно увеличила закупки сжиженного природного газа, который существенно дороже трубопроводного, уточняет эксперт.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини отмечал: в Европе сейчас покупают энергоносители, которые в три раза дороже российских.

Сказалось и недостаточное развитие ВИЭ. Несмотря на то что Италия — солнечная страна, она отстает в развертывании возобновляемой энергетики из-за административных барьеров и сопротивления населения, поясняет Гомонов.

Удвоить усилия

Высокие цены на электроэнергию среди домохозяйств приводят к снижению потребления. Люди начинают экономить, жизнь становится менее комфортной, говорит Данилов.

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обращала внимание: в ФРГ более четырех миллионов домохозяйств не могут вовремя оплачивать счета за свет.

"Энергетический переход, начатый ХДС в 2011 году, разоряет граждан, и Мерц продолжает этот вихрь", — отмечала она.

Для промышленности дорогая электроэнергия однозначно снижает конкурентоспособность, особенно в энергоемких отраслях. Страдают производство удобрений, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, перечисляет Данилов.

Это вынуждает компании переносить производство в страны с низкой стоимостью электроэнергии.

В октябре о падении конкурентоспособности сообщили 36,6 процента компаний ФРГ. Это самый высокий показатель, зафиксированный в исследованиях немецкого Института экономических исследований (IFO).

В ближайшие два-три года перенести мощности за рубеж планируют 43% немецких предприятий — рассматривают другие европейские страны, США, Азию, Китай, Индию.

По оценке Европейского центрального банка, постоянное повышение цен на электроэнергию на десять процентов может сократить занятость в энергоемких секторах до двух процентов.

"Помимо прочего, создаются препятствия для декарбонизации. Высокие цены на электроэнергию затрудняют переход компаний на электрические технологии, замедляя прогресс в достижении нулевых выбросов", — обращает внимание Гомонов.