В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемония вручения премии в области журналистики African Media Awards, которую организовал телеканал RT, прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщили в пресс-службе RT.
«
"В столице Эфиопии Аддис-Абебе впервые прошла церемония вручения премии в области журналистики African Media Awards, которую организовал телеканал RT и которая стала крупнейшей на африканском континенте. Также совместно с Африканским вещательным союзом и потомками величайших лидеров континента была проведена Африканская медиаконференция", - говорится в сообщении.
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
4 апреля, 18:08
Уточняется, что в церемонии участвовали экс-президент Намибии Нанголо Мбумба, министр туризма Эфиопии Селамавит Касса, потомки легендарных лидеров континента - Патриса Лумумбы, Нельсона Манделы, Кваме Нкрумы и других, глава Африканского вещательного союза Грегуар Нджака и более 60 руководителей крупнейших СМИ Африки и другие почтение гости.
В пресс-службе добавили, что церемонию открыла министр Государственной службы коммуникации Эфиопии Энаталем Мелессе, в ходе своей речи она поблагодарила RT за организацию мероприятия, отметив, что вклад телеканала стал примером "настоящего партнерства". В пресс-службе также привели слова внучки Нельсона Манделы - Ндилеки, которая отметила, что RT удалось сделать шоу, "способное затмить даже "Эмми".
Уточняется, что на мероприятии выступила участница "Интервидения-2025" Denise, а также детские танцевальные группы из Уганды Ghetto Kids и Masaka Kids Africana. В церемонии также принял участие футболист Эммануэль Адебайор из Того. За выступлением своих кумиров на African Media Awards следили их подписчики в соцсетях - около 80 миллионов человек. Трансляция церемонии вручения премии была показана в эфире 42 телеканалов из 22 стран.
Совокупная аудитория показавших церемонию в эфире телеканалов - более 400 миллионов потенциальных зрителей.
RT вещает в Африке на английском, арабском и французском языках. Cоздана сеть корреспондентов по всему континенту. В восьми странах открыты бюро RT (Алжир, Буркина-Фасо, Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Тунис, ЮАР). Кроме того, в рамках расширения партнёрств с африканскими СМИ в июне 2025 года RT подписал Меморандум о взаимопонимании с Эфиопской государственной телерадиовещательной корпорацией (Ethiopian Broadcasting Corporation). За 2024 год онлайн-проекты RT в Африке набрали более 1,5 млрд просмотров в соцсетях.