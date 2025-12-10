Рейтинг@Mail.ru
В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/efiopija-2061243028.html
В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики
В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики - РИА Новости, 10.12.2025
В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики
Церемония вручения премии в области журналистики African Media Awards, которую организовал телеканал RT, прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:38:00+03:00
2025-12-10T22:38:00+03:00
эфиопия
африка
аддис-абеба
нельсон мандела
телеканал rt
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg
https://ria.ru/20250404/rt-2009411036.html
https://ria.ru/20251210/indiya-2061238035.html
эфиопия
африка
аддис-абеба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_b6969038c535c17be3d2324e96cbaba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, африка, аддис-абеба, нельсон мандела, телеканал rt, новости агентства
Эфиопия, Африка, Аддис-Абеба, Нельсон Мандела, Телеканал RT, Новости агентства
В Эфиопии прошла церемония вручения премии RT в области журналистики

В Эфиопии журналистам вручили организованную RT премию African Media Award

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемония вручения премии в области журналистики African Media Awards, которую организовал телеканал RT, прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщили в пресс-службе RT.
«
"В столице Эфиопии Аддис-Абебе впервые прошла церемония вручения премии в области журналистики African Media Awards, которую организовал телеканал RT и которая стала крупнейшей на африканском континенте. Также совместно с Африканским вещательным союзом и потомками величайших лидеров континента была проведена Африканская медиаконференция", - говорится в сообщении.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
4 апреля, 18:08
Уточняется, что в церемонии участвовали экс-президент Намибии Нанголо Мбумба, министр туризма Эфиопии Селамавит Касса, потомки легендарных лидеров континента - Патриса Лумумбы, Нельсона Манделы, Кваме Нкрумы и других, глава Африканского вещательного союза Грегуар Нджака и более 60 руководителей крупнейших СМИ Африки и другие почтение гости.
«
"Оргкомитет премии получил более 800 заявок от 41 страны. Награды в семи престижных номинациях и три специальные премии завоевали журналисты из десяти стран Африки (Эфиопия, Нигерия, ЮАР, Кения, Танзания, Сенегал, Замбия, Зимбабве, Руанда, Намибия)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что церемонию открыла министр Государственной службы коммуникации Эфиопии Энаталем Мелессе, в ходе своей речи она поблагодарила RT за организацию мероприятия, отметив, что вклад телеканала стал примером "настоящего партнерства". В пресс-службе также привели слова внучки Нельсона Манделы - Ндилеки, которая отметила, что RT удалось сделать шоу, "способное затмить даже "Эмми".
Уточняется, что на мероприятии выступила участница "Интервидения-2025" Denise, а также детские танцевальные группы из Уганды Ghetto Kids и Masaka Kids Africana. В церемонии также принял участие футболист Эммануэль Адебайор из Того. За выступлением своих кумиров на African Media Awards следили их подписчики в соцсетях - около 80 миллионов человек. Трансляция церемонии вручения премии была показана в эфире 42 телеканалов из 22 стран.
Совокупная аудитория показавших церемонию в эфире телеканалов - более 400 миллионов потенциальных зрителей.
RT вещает в Африке на английском, арабском и французском языках. Cоздана сеть корреспондентов по всему континенту. В восьми странах открыты бюро RT (Алжир, Буркина-Фасо, Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Тунис, ЮАР). Кроме того, в рамках расширения партнёрств с африканскими СМИ в июне 2025 года RT подписал Меморандум о взаимопонимании с Эфиопской государственной телерадиовещательной корпорацией (Ethiopian Broadcasting Corporation). За 2024 год онлайн-проекты RT в Африке набрали более 1,5 млрд просмотров в соцсетях.
Митхун Чакраборти передает свою любовь россиянам - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Звезда "Танцора диско" поблагодарил Путина и Симоньян за открытие RT India
Вчера, 21:50
 
ЭфиопияАфрикаАддис-АбебаНельсон МанделаТелеканал RTНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала