14:12 10.12.2025 (обновлено: 15:32 10.12.2025)
Ефимов: 14 инвесторов приступили к реализации масштабных проектов
В Москве за последние шесть месяцев началась активная фаза реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 10.12.2025
Ефимов: 14 инвесторов приступили к реализации масштабных проектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Москве за последние шесть месяцев началась активная фаза реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За последние шесть месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП. Для этих целей им выделили около 18,2 гектара земли в шести административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что в Зеленограде, например, появится производственный комплекс.
В сообщении напоминается, что механизм масштабных инвестпроектов реализуется в столице с 2016 года. Он позволяет получать землю в аренду от города на льготных условиях для создания инфраструктурных и производственных объектов.
