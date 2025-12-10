Ефимов: 14 инвесторов приступили к реализации масштабных проектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Москве за последние шесть месяцев началась активная фаза реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За последние шесть месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП. Для этих целей им выделили около 18,2 гектара земли в шести административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что в Зеленограде, например, появится производственный комплекс.