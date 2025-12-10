Ефимов: два участка в районе Бибирево застроят по КРТ жильем по реновации

Определенные для реорганизации земельные участки находятся на улицах Лескова, 34 и Белозерской, 17В в районе сложившейся застройки, неподалеку от парка "Этнографическая деревня Бибирево". Замглавы города уточнил, что площадь участка на улице Лескова достигает 1,12 гектара, а второго не превышает 0,44 гектара.