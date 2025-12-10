Ефимов: два участка в районе Бибирево застроят по КРТ жильем по реновации

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На двух участках на улицах Лескова и Белозерской в районе Бибирево возведут в рамках проекта комплексного развития территории около 47 тысяч квадратных метров жилья для участников программы реновации, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Определенные для реорганизации земельные участки находятся на улицах Лескова, 34 и Белозерской, 17В в районе сложившейся застройки, неподалеку от парка "Этнографическая деревня Бибирево". Замглавы города уточнил, что площадь участка на улице Лескова достигает 1,12 гектара, а второго не превышает 0,44 гектара.
"Обе площадки планируется отвести под строительство 46,7 тысячи квадратных метров жилья для программы реновации. Рядом находится инфраструктура, которая будет востребована новоселами, – школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины. Объекты повседневного спроса появятся и на первых этажах новостроек, что позволит создать более 200 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, данный проект КРТ в планах завершить за шесть лет, в течение которых в Бибиреве возведут новые жилые многоэтажки, рассчитанные в сумме на 375 квартир общей площадью 25,6 тысячи квадратных метров. В новое жилье смогут переехать почти 790 москвичей. Впоследствии, как было замечено, на улице Лескова также оборудуют автостоянку на 30 парковочных мест, а территорию вокруг новых ЖК комплексно благоустроят.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе уже одобрены и реализуются 150 проектов КРТ. На задействованных участках в планах возвести более 30,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 350 тысяч рабочих мест. Проекты комплексного развития территории подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.