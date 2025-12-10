Рейтинг@Mail.ru
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/dolzhnost-2061078945.html
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР
Олимпийское собрание утвердило переименование должности президента Олимпийского комитета России (ОКР) в председателя ОКР. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T12:25:00+03:00
2025-12-10T12:25:00+03:00
спорт
россия
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059775016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21fd9c9c2b31c4a21035e2523361f600.jpg
/20251210/rabota-2061072189.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059775016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e1e9d54be8e22b37eddf506da62cdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР

Должность президента Олимпийского комитета РФ переименована в председателя ОКР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Олимпийский комитет России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Олимпийское собрание утвердило переименование должности президента Олимпийского комитета России (ОКР) в председателя ОКР.
Олимпийское собрание проходит в среду в Москве. Данную инициативу выдвинул глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Должность вице-президента ОКР переименована в заместителя председателя организации.
Также по новому уставу после одобрения олимпийского собрания аналогичным образом будет переименована должность почетного президента ОКР, при этом лица, ранее избранные в качестве почетных президентов ОКР, сохраняют звание "Почетный президент ОКР". Они будут пользоваться правами, предусмотренными уставом ОКР для почетных председателей.
В структуре ОКР появится новая категория членов – общероссийские общественные объединения спортивной направленности. Состав исполкома ОКР расширен с 29 до 31 члена для увеличения представительства общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
Помимо этого, из устава ОКР исключено положение, позволяющее оспаривать решения ОКР в Национальном центре спортивного арбитража, так как подобный иск может вызвать конфликт интересов, поскольку ОКР является единственным учредителем Спортивной арбитражной палаты. Кроме того, в устав включены новые направления деятельности ОКР, среди которых: развитие культуры и искусства в сфере спорта и олимпизма, сотрудничество с Российским спортивным фондом и расширение маркетинговых возможностей.
Здание Олимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Вчера, 12:13
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала