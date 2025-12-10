https://ria.ru/20251210/dolzhnost-2061078945.html
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР
Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР
Олимпийское собрание утвердило переименование должности президента Олимпийского комитета России (ОКР) в председателя ОКР. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт
россия
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
россия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Олимпийское собрание утвердило переименование должности президента Олимпийского комитета России (ОКР) в председателя ОКР.
Олимпийское собрание проходит в среду в Москве
. Данную инициативу выдвинул глава ОКР
и министр спорта РФ Михаил Дегтярев
. Должность вице-президента ОКР переименована в заместителя председателя организации.
Также по новому уставу после одобрения олимпийского собрания аналогичным образом будет переименована должность почетного президента ОКР, при этом лица, ранее избранные в качестве почетных президентов ОКР, сохраняют звание "Почетный президент ОКР". Они будут пользоваться правами, предусмотренными уставом ОКР для почетных председателей.
В структуре ОКР появится новая категория членов – общероссийские общественные объединения спортивной направленности. Состав исполкома ОКР расширен с 29 до 31 члена для увеличения представительства общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
Помимо этого, из устава ОКР исключено положение, позволяющее оспаривать решения ОКР в Национальном центре спортивного арбитража, так как подобный иск может вызвать конфликт интересов, поскольку ОКР является единственным учредителем Спортивной арбитражной палаты. Кроме того, в устав включены новые направления деятельности ОКР, среди которых: развитие культуры и искусства в сфере спорта и олимпизма, сотрудничество с Российским спортивным фондом и расширение маркетинговых возможностей.