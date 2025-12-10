Олимпийское собрание утвердило переименование должности главы ОКР

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Олимпийское собрание утвердило переименование должности президента Олимпийского комитета России (ОКР) в председателя ОКР.

Также по новому уставу после одобрения олимпийского собрания аналогичным образом будет переименована должность почетного президента ОКР, при этом лица, ранее избранные в качестве почетных президентов ОКР, сохраняют звание "Почетный президент ОКР". Они будут пользоваться правами, предусмотренными уставом ОКР для почетных председателей.

В структуре ОКР появится новая категория членов – общероссийские общественные объединения спортивной направленности. Состав исполкома ОКР расширен с 29 до 31 члена для увеличения представительства общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.