16:13 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
Межгосударственные отношения России и Туркмении
Справки, Россия, Туркмения, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Гурбангулы Бердымухамедов

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле
Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 года).
Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года), и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 10 июня 2022 года.
В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов.

Политические контакты

Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран.
10 июня 2022 года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил Россию с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные региональные и международные темы. По окончании переговоров президент России вручил президенту Туркмении государственную награду Российской Федерации – орден Дружбы. В ходе визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном, а также 14 межправительственных и межведомственных документов в различных областях.
29 июня 2022 года президент России Владимир Путин посетил Ашхабад, где принял участие в шестом Каспийском саммите.
"На полях" саммита состоялась встреча Владимира Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Путин также побеседовал с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым (президент Туркмении в 2007-2022 годах).
15 сентября 2022 года очередная рабочая встреча лидеров России и Туркмении прошла "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан).
3 ноября 2022 года президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Владимир Путин вручил экс-президенту Туркмении орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
В 2023 году президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посещал Россию с визитами 9 мая для участия в торжествах по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) и 26 декабря по случаю неформальной встречи глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.
В 2024 году президент Туркмении вновь посетил Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), а 8 октября принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, прошедшем в российской столице. Кроме того, Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите стран БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября, а также посетил в неформальный саммит глав государств – членов СНГ, который прошел в Ленинградской области 25 декабря.
Президент России Владимир Путин 11 октября 2024 года посетил Ашхабад с рабочим визитом. Глава Российского государства принял участие в пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Состоялась также встреча главы Российского государства с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
9 мая 2025 года Сердар Бердымухамедов в качестве почетного гостя принял участие в торжественных мероприятиях на Красной Площади, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В параде Победы приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил Туркменистана.
Поддерживаются рабочие контакты на правительственном уровне.
19 июня 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым "на полях" Петербургского международного экономического форума.
5 августа 2025 года российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым посетила Туркменистан. Состоялась встреча с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Дмитрий Патрушев также был принят национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
13 октября 2025 года заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко посетил Туркменистан с рабочим визитом.
Состоялись встречи с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым и министром связи Туркменистана Хаджымыратом Худайгулыевым. В рамках визита Дмитрий Григоренко также провел лекцию для студентов Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана.
25 июля 2025 года заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев посетил Республику Алтай, где принял участие в международной экологической конференции.
Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, парламентов двух стран.
24-25 июня 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с официальным визитом Ашхабад, где был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел переговоры с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
28 августа 2025 года глава МИД Туркмении Рашид Мередов посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
6 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой "на полях" 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
21-22 октября 2025 года председатель меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова посетила Москву с первым официальным визитом. Состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Россия и Туркмения осуществляют конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, "каспийскую пятерку", а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм "ЦА5+Россия" и др. Налажено также эффективное взаимодействие по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану.

Торгово-экономическое сотрудничество

Туркмения является значимым торговым партнером России в регионе.
С момента выхода Туркменистана на международную арену в 1991 году общий товарооборот с Россией составил более 60 миллиардов долларов. По данным туркменской статистики, в настоящее время годовой объем торговли между двумя странами превышает 1,6 миллиарда долларов. По итогам января-июля 2025 года отмечен рост товарооборота более чем на 30%.
В структуре российских поставок в Туркменистан основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (около 40%), металлы и изделия из них (20%), продукцию химической промышленности (18%), машины, оборудование и транспортные средства (14%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (6%). Из Туркменистана на российский рынок поставляются текстиль, изделия из него и обувь (20%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15%) и продукция химической промышленности (10%).
Важную роль в деле наращивания двусторонних торгово-экономических связей играет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству. Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2025 года в Ашхабаде.
В Туркменистане осуществляют деятельность порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала, включая представительства и филиалы таких крупных компаний, как ПАО "Газпром", ПАО "Камаз", АО "ПО Возрождение", ПАО "Татнефть", ПАО "Трубная металлургическая компания", ООО "УК "КЭР-Холдинг", ОАО "РЖД", АО "Щелково Агрохим", а также представители АО "Зарубежгеология", АО "Газстройпром", АО ГК "Информтехника и связь", АО "Автозавод "Урал", ООО "УК "Уральская сталь".
В настоящее время в Туркмении реализуется 342 инвестпроекта с участием РФ на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов.
Особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают над развитием восточной хорды Международного транспортного коридора "Север – Юг". Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных, импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками.
Важную роль в развитии дружественных отношений России и Туркменистана играют межрегиональные связи. Среди российских субъектов лидерами по взаимодействию с туркменскими коллегами являются Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Астраханская и Челябинская области.

Культурно-гуманитарное взаимодействие

В России придают большое значение культурно-гуманитарным контактам с Туркменистаном. Более 47 тысяч студентов из Туркмении проходят обучение в российских вузах, из них семь тысяч получают высшее образование безвозмездно за счет российского бюджета. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова и Ростова-на-Дону.
В 2024 году была двукратно увеличена квота правительства Российской Федерации для абитуриентов из Туркмении на обучение в вузах России за счет средств федерального бюджета, она составила 500 мест.
С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам.
Функционирует "Русский дом" в Ашхабаде. В декабре 2024 года был открыт центр дополнительного образования, который действует в рамках проекта.
Прорабатывается реализация крупных проектов в гуманитарной сфере – создание Российско-Туркменского университета, строительство в Ашхабаде дополнительного корпуса для младших классов упомянутой совместной школы и нового здания Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина.
В октябре 2024 года в Ашхабаде состоялись Дни культуры России в Туркменистане. Регулярно проводятся фестивали российского кино в Туркменистане, очередной прошел с 28 по 30 марта 2025 года в Ашхабаде. Налажен обмен творческими коллективами. В числе последних ярких событий – организованный в апреле 2024 года в Москве концерт, посвященный 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, и выступления в июне 2025 года в Ашхабаде "Хора Турецкого".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияТуркменияВладимир ПутинСердар БердымухамедовГурбангулы Бердымухамедов
 
 
