Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 10.12.2025 (обновлено: 11:55 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/degtyarev-2061060087.html
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России
Мишка станет талисманом олимпийской сборной России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T11:49:00+03:00
2025-12-10T11:55:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396478_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_b688f7c559bcd62946b99249a060a11e.jpg
/20251210/degtyarev-2061059550.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5e771dbd98df8a3e392fafe4eb80c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России

Дегтярев рассказал, что талисманом сборной России будет олимпийский мишка

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Мишка станет талисманом олимпийской сборной России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве.
«
"Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта – официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве. В настоящий момент мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный мишка", - сказал Дегтярев.
Олимпийский мишка был талисманом сборной России на летней Олимпиаде 1980 года в Москве.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дегтярев: чувствуем поддержку МОК в возвращении на мировую спортивную арену
11:47
 
СпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала