Дегтярев рассказал о талисмане сборной России
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России
Мишка станет талисманом олимпийской сборной России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
2025-12-10T11:49:00+03:00
2025-12-10T11:49:00+03:00
2025-12-10T11:55:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
Новости
ru-RU
Дегтярев рассказал о талисмане сборной России
Дегтярев рассказал, что талисманом сборной России будет олимпийский мишка