Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/degtyarev-2061059291.html
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания отметил, что на текущий момент 67 международных... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T11:47:00+03:00
2025-12-10T11:47:00+03:00
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393818_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_2ad1639e7a94ad5e20dc11f1e3ff8448.jpg
/20251127/degtyarev-2058144169.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984393818_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_524022918b9df6610d30cc9a84ceca0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), зимние олимпийские игры 2026
Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам

Дегтярев: 67 федераций, включая 34 по олимпийским видам, уже допускают россиян

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания отметил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве. МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
«
"В общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 в олимпийских видах спорта, допускают спортсменов из России. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 в этом году. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье наши атлеты допущены к командным турнирам. Эти решения позволили российским атлетам выступить на большинстве крупнейших международных турниров: на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжелой и легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, в ряде случаев заняв весь пьедестал", - заявил Дегтярев.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР. По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дегтярев ожидает ряд решений по статусу российских атлетов в этом году
27 ноября, 18:07
 
Михаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала