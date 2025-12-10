https://ria.ru/20251210/degtyarev-2061059291.html
Дегтярев озвучил количество федераций, допускающих россиян к турнирам
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ходе олимпийского собрания отметил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве. МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
"В общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 в олимпийских видах спорта, допускают спортсменов из России. 4200 российских спортсменов получили международный статус, из них 700 в этом году. В плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, современном пятиборье наши атлеты допущены к командным турнирам. Эти решения позволили российским атлетам выступить на большинстве крупнейших международных турниров: на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, по итогам которых завоевали 112 медалей. Наши ребята показали отличные результаты в единоборствах, тяжелой и легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, гребле, фигурном катании, водных видах спорта, в ряде случаев заняв весь пьедестал", - заявил Дегтярев.
В июне министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР. По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК.