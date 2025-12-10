Рейтинг@Mail.ru
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/daniya-2061184044.html
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет - РИА Новости, 10.12.2025
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет
Служба внешней разведки Дании признала, что угрозы нападения со стороны РФ нет, следует из ежегодного доклада ведомства. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:22:00+03:00
2025-12-10T17:22:00+03:00
в мире
россия
дания
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967137193_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_0b259e42d2b41a061a728288ebd8b7cf.jpg
https://ria.ru/20251205/danija-2059951441.html
https://ria.ru/20251210/danija-2061010149.html
россия
дания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967137193_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f7f376f6f9e3cb2e1f87334e6377328b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Дания, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Дания признала, что угрозы нападения со стороны России нет

Датская разведка признала, что угрозы нападения со стороны России нет

© iStock.com / olli0815Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / olli0815
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Дании признала, что угрозы нападения со стороны РФ нет, следует из ежегодного доклада ведомства.
Как заявлял в начале октября президент РФ Владимир Путин, невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить людей в Европе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
5 декабря, 08:20
"Военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти, хотя в настоящий момент угрозы... военного нападения на королевство Дания нет", - говорится в тексте доклада датской разведки.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дания впервые включит США в число национальных угроз, пишут СМИ
Вчера, 08:35
 
В миреРоссияДанияЕвропаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала