МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки Дании признала, что угрозы нападения со стороны РФ нет, следует из ежегодного доклада ведомства.
Как заявлял в начале октября президент РФ Владимир Путин, невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить людей в Европе.
"Военная угроза со стороны России в отношении НАТО будет расти, хотя в настоящий момент угрозы... военного нападения на королевство Дания нет", - говорится в тексте доклада датской разведки.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".