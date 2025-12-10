https://ria.ru/20251210/boytsy-2061057471.html
Путин призвал находить справедливые решения по поддержке бойцов
Путин призвал находить справедливые решения по поддержке бойцов - РИА Новости, 10.12.2025
Путин призвал находить справедливые решения по поддержке бойцов
Президент России Владимир Путин призвал находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации, связанной с социальной поддержкой бойцов и их... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
Путин призвал находить справедливые решения в каждой ситуации с помощью бойцам