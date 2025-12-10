СМИ: защита Болсонару просит суд разрешить его госпитализацию

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, обвиненного в совершении госпереворота, просит верховный суд разрешить политику отправиться в больницу для проведения хирургической операции и заменить тюремное заключение на домашний арест, сообщил новостной портал Защита экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, обвиненного в совершении госпереворота, просит верховный суд разрешить политику отправиться в больницу для проведения хирургической операции и заменить тюремное заключение на домашний арест, сообщил новостной портал G1

В конце ноября суд завершил процесс по делу Болсонару , который начал отбывать наказание.

Как отмечает портал, адвокаты бывшего лидера Бразилии обратились к судье верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораису с просьбой разрешить политику лечь в частную больницу, чтобы перенести операцию.

"В свете всего вышеизложенного, приложенных медицинских доказательств и исключительной тяжести представленного клинического состояния просим... разрешить и перевести заявителя (Болсонару - ред.) в больницу DF Star для проведения хирургических вмешательств, назначенных врачами, ответственными за его лечение, а также обеспечить его пребывание в больнице в течение необходимого времени", - цитирует портал заявление адвокатов политика.

Согласно порталу, защита Болсонару также предложила перевести на домашний арест своего подзащитного. Как указывает G1, защита бывшего президента также ходатайствовала о разрешении на его транспортировку для оказания медицинской помощи "без предварительного уведомления".

"В качестве меры пресечения в виде домашнего ареста адвокаты предлагают использовать электронный мониторинг Болсонару и "другие условия", которые Мораис сочтёт необходимыми", - добавил портал.

Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.