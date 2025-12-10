https://ria.ru/20251210/bolshinstvo-2061009643.html
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта - РИА Новости, 10.12.2025
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта
Большинство жителей домов (77%) в Москве, где был проведен капитальный ремонт, положительно оценили изменения после него, свидетельствуют данные аналитического... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:28:00+03:00
2025-12-10T08:28:00+03:00
2025-12-10T08:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156224/63/1562246374_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_d64c0c6b9b85f094b918275d7b5f6206.jpg
https://ria.ru/20251204/gosduma-2059656227.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156224/63/1562246374_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e9bea7be8df3f4f63e965e2c235b4fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, вциом
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, ВЦИОМ
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта
АЦ ВЦИОМ: 77 процентов москвичей положительно оценили изменения после капремонта