АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта - РИА Новости, 10.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:28 10.12.2025 (обновлено: 08:43 10.12.2025)
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта
АЦ ВЦИОМ: в Москве 77% опрошенных положительно оценивают итоги капремонта
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Большинство жителей домов (77%) в Москве, где был проведен капитальный ремонт, положительно оценили изменения после него, свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ.
"Прежде всего такие, которые видны и ощущаются сразу: подъезды и фасады стали лучше, а жизнь в доме - комфортнее. Часть эффектов выходит за пределы здания: обновление делает двор и район более опрятными", - говорится в материалах центра.
В телефонном опросе приняли участие 3302 москвича в возрасте от 18 лет, живущие в домах, в которых проводился капремонт в последние 5 лет.
Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту почти в 16 тысячах многоквартирных домов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ГД предложили направлять на капремонт 50% доходов от рекламы на домах
4 декабря, 00:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияВЦИОМ
 
 
