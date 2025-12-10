Рейтинг@Mail.ru
Бывшего президента Боливии арестовали по делу о коррупции
22:43 10.12.2025 (обновлено: 22:48 10.12.2025)
Бывшего президента Боливии арестовали по делу о коррупции
Экс-президент Боливии Луис Арсе находится в полиции, он арестован по делу о коррупции, утверждает издание La Razon. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
боливия
луис арсе
россия
в мире, боливия, луис арсе
В мире, Боливия, Луис Арсе, Россия
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Луис Арсе находится в полиции, он арестован по делу о коррупции, утверждает издание La Razon.
Экс-глава администрации президента Мария Нела Прада сообщила на видео, опубликованном в Facebook*, что "некоторое время назад экс-президент Луис Арсе был похищен".
«
"В этот момент я направляюсь в FELCC (специальное подразделение полиции по борьбе с преступлениями - ред), куда, как мы знаем из неофициальных источников, его увезли", - сказала политик.
"Бывший президент Луис Арсе был арестован в среду в рамках расследования дела о Фонде поддержки коренного населения", - отметило, в свою очередь, издание со ссылкой на Праду.
Издание утверждает, ссылаясь на материалы расследования, что Арсе, будучи министром экономики, якобы санкционировал государственные выплаты на частные счета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
