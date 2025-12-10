https://ria.ru/20251210/boliviya-2061243512.html
Бывшего президента Боливии арестовали по делу о коррупции
Экс-президент Боливии Луис Арсе находится в полиции, он арестован по делу о коррупции, утверждает издание La Razon. РИА Новости, 10.12.2025
