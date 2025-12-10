Центр исследований Контура представил главные тренды бизнеса в 2025 году

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ключевые тренды российского бизнеса в цифровизации в этом году связаны с интеграцией, искусственным интеллектом и переосмыслением ролей внутри рабочих процессов, сообщает исследовательский центр Контура.

Специалисты указывают, что корпоративные коммуникации перестают быть набором разрозненных инструментов — видеоконференций, чатов, вебинаров и почты. Компании переходят к единому цифровому пространству (Workspace), где все форматы взаимодействия собраны в одной платформе. Это снижает нагрузку на сотрудников, упрощает поиск информации и делает совместную работу прозрачной и удобной.

Одновременно с этим корпоративные коммуникации становятся "умнее". Генеративный искусственный интеллект — еще недавно экспериментальный инструмент — сегодня становится стандартом. Платформы автоматически фиксируют итоги встреч, создают конспект, транскрибируют обсуждения и помогают сохранять корпоративную память. Роль технологий уже не в том, чтобы просто соединять людей, а в том, чтобы повышать качество взаимодействия и превращать каждое общение в управляемый и измеримый бизнес-процесс.

Кроме этого, электронный документооборот перестает быть отдельным инструментом для обмена бумагами — он становится основой сквозных цифровых бизнес-процессов. Компании выстраивают непрерывные цепочки, в которых заказ, поставка, логистика, оплата и отчетность объединены в единую систему. Такой подход ускоряет операции, снижает риск ошибок и делает все этапы сделки прозрачными как для бизнеса, так и для контролирующих органов.

© iStock.com / Moon Safari Мужчина с документами за компьютером © iStock.com / Moon Safari Мужчина с документами за компьютером. Архивное фото

Дополнительным драйвером цифровизации становятся государственные инициативы в области контроля и соответствия требованиям: маркировка, налоговый мониторинг, прослеживаемость товаров. Эти меры превращают ЭДО из инструмента эффективности в обязательное условие для законной и устойчивой работы компаний. В результате бизнес движется к полной автоматизации документооборота, где человеческое участие минимально, а данные — главный ресурс для развития.

Проверка партнеров также становится не просто формальностью, а стратегическим инструментом управления рисками. Если раньше компании анализировали исторические данные — отчетность, судебные решения, публичные сведения, — то теперь акцент смещается на предиктивную аналитику. Искусственный интеллект обрабатывает большие массивы данных в реальном времени, оценивает динамику показателей и заранее предупреждает о возможных рисках. Такой подход позволяет не реагировать на проблемы, а предотвращать их.

Еще один значимый сдвиг — рост спроса на верифицируемые данные. В условиях, когда доверие к открытым источникам информации падает, компаниям недостаточно репутационных заявлений или отзывов. Решения о сотрудничестве все чаще принимаются на основе подтвержденных фактов — данных из надежных реестров, независимых сервисов проверки и государственных баз. Так формируется новая культура делового доверия, основанная не на словах, а на цифровых доказательствах.

По мнению исследователей центра Контура, бухгалтерия стремительно уходит от разрозненных инструментов к единой цифровой среде. Сегодня отчетность, взаимодействие с государственными органами, документооборот и нормативная проверка объединяются в одном пространстве. Это упрощает работу специалистов, снижает количество ошибок и позволяет быстрее реагировать на изменения законодательства.

© Getty Images / David Gyung Совещание © Getty Images / David Gyung Совещание. Архивное фото

Но самое важное — меняется сама роль бухгалтера. Благодаря автоматизации рутинных задач — подготовки отчетов, сверок, расчетов — у специалистов появляется время для аналитики и стратегического участия в управлении бизнесом. Бухгалтер становится не исполнителем, а партнером руководителя: помогает оценивать финансовые риски, прогнозировать результаты и принимать управленческие решения. В итоге бухгалтерский учет перестает быть вспомогательной функцией и превращается в интеллектуальный центр бизнеса.

Эксперты полагают, что сегмент малого и микробизнеса переживает бурное развитие. Упрощение регистрации, доступ к онлайн-сервисам и рост числа самозанятых создали новую аудиторию предпринимателей, для которых цифровые инструменты — не дополнение, а основа бизнеса. Эти пользователи ждут простых, автоматизированных решений "все-в-одном", где учет, отчетность, налоги и аналитика работают без сложной настройки и участия бухгалтера.

Главным фактором конкурентоспособности таких сервисов становится не их функциональность, а степень интеграции. Предприниматели хотят, чтобы учет "общался" с банками, маркетплейсами, платформами электронной торговли и государственными системами. Чем глубже связаны сервисы, тем меньше ручной работы и выше точность данных. Цифровая бухгалтерия для МСП становится не просто инструментом учета, а центральным узлом управления бизнесом — быстрым, удобным и прозрачным.

Специалисты отмечают, что граница между Б2Б и Б2C стремительно размывается. Опыт, который пользователи получают в потребительских сервисах — мгновенный доступ, понятный интерфейс и персонализация — становится нормой и для корпоративного сектора. Бизнес-клиенты больше не готовы мириться со сложными интерфейсами и длительными циклами обслуживания. Они ждут того же удобства, что и в любимом банковском или маркетплейс-приложении.

Одновременно в бизнес-среду приходят новые поколения руководителей и предпринимателей, выросших в цифровой культуре. Пользователи новой цифровой эпохи мыслят иначе: для них ценность продукта — не в функционале, а в пользовательском опыте и реальной пользе. Они выбирают сервисы, которые позволяют действовать быстро, без посредников, с прозрачной логикой и интуитивным управлением.

В результате компании вынуждены перестраивать свои продукты и сервисы под новые стандарты взаимодействия. Б2Б перестает быть формальным и "корпоративным" — он становится человеческим, гибким и ориентированным на опыт, а не только на результат.

© iStock.com / Eva-Katalin Девушка работает за ноутбуком © iStock.com / Eva-Katalin Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото

Все перечисленные тенденции объединяет одно — движение бизнеса к целостности. Компании больше не выбирают отдельные инструменты, а строят экосистемы, где данные, коммуникации и процессы связаны между собой. Это уже не вопрос технологической моды, а условие эффективности.

Именно по этому пути развивается экосистема Контур — один из разработчиков цифровых сервисов для бизнеса. Решения компании охватывают ключевые направления: документооборот, бухгалтерию, взаимодействие с контрагентами, аналитику и кадровые процессы. Главная идея в том, чтобы объединить эти сервисы в единую цифровую среду, где данные переходят из одного процесса в другой без потерь, а человек остается в центре системы.

Так формируется новый формат бизнес-инфраструктуры — не набор отдельных программ, а умная среда, которая помогает компаниям расти, принимать решения быстрее и работать безопаснее.