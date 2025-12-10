Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Архивное фото

Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре

Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" стартует в среду

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заключительный блок продаж билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартует в среду на сайте Большого театра в 10.00 мск.

В последний завершающий блок продаж станут доступны билеты на 9 января в 19.00, 10 января в 12.00 и 19.00, а также 11 января в 12.00 и 18.00.

Реализация билетов осуществляется в рамках специальной программы. В театре напомнили, что для покупки электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря: первыми открылись продажи на декабрьские представления. Затем ежедневно стартовали продажи на несколько представлений. Билеты на первые январские спектакли можно было приобрести с 8 декабря.