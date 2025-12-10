https://ria.ru/20251210/bilety-2060983900.html
Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" стартует в среду
Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" стартует в среду - РИА Новости, 10.12.2025
Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" стартует в среду
Заключительный блок продаж билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартует в среду на сайте Большого театра в 10.00 мск. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:48:00+03:00
2025-12-10T00:48:00+03:00
2025-12-10T00:49:00+03:00
большой театр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_0:72:3110:1821_1920x0_80_0_0_1156b605def09ae38b48bf9ff565b672.jpg
https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2060061232.html
https://ria.ru/20251205/schelkunchik-2060147911.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059490023_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e2ff084e25d6bd12c472d13965358db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, новый год
Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" стартует в среду
Завершающий блок продаж билетов на "Щелкунчика" в Большом театре начнут в среду
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заключительный блок продаж билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартует в среду на сайте Большого театра в 10.00 мск.
В последний завершающий блок продаж станут доступны билеты на 9 января в 19.00, 10 января в 12.00 и 19.00, а также 11 января в 12.00 и 18.00.
Реализация билетов осуществляется в рамках специальной программы. В театре напомнили, что для покупки электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 2 декабря: первыми открылись продажи на декабрьские представления. Затем ежедневно стартовали продажи на несколько представлений. Билеты на первые январские спектакли можно было приобрести с 8 декабря.
Продажа билетов на этот спектакль по специальным программам "Молодёжный (14–22), "60 плюс", "Места низкой ценовой категории" и "Пушкинская карта" будет объявлена дополнительно, заключили в театре.