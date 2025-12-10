Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Выступавшего в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) американского баскетболиста Джарреда Шоу приговорили к 26 месяцам тюремного заключения в Индонезии за хранение жевательных конфет с каннабисом, сообщает Daily Mail.

По информации издания, изначально спортсмену грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Он был арестован во время незаконного ввоза в Индонезию конфет с каннабисом из Таиланда.

Отмечается, что американец был арестован в мае. При нем были обнаружено 132 жевательные конфеты на сумму около 400 долларов. Сам спортсмен утверждал, что они были предназначены для личного пользования и использовались для лечения заболевания кишечника.