Рейтинг@Mail.ru
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
00:02 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/basketbolist-2060980630.html
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
Выступавшего в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) американского баскетболиста Джарреда Шоу приговорили к 26 месяцам тюремного заключения в... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T00:02:00+03:00
2025-12-10T00:02:00+03:00
баскетбол
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564427530_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_2afe5bea8e1fe1c05c216b7773f123a1.jpg
/20251208/basketbol-2060521587.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564427530_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bffa83e98f9d3144247d0e534a77e9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вокруг спорта
Баскетбол, Спорт, Вокруг спорта
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы

Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы в Индонезии

© Ethan MillerБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Ethan Miller
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Выступавшего в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) американского баскетболиста Джарреда Шоу приговорили к 26 месяцам тюремного заключения в Индонезии за хранение жевательных конфет с каннабисом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, изначально спортсмену грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Он был арестован во время незаконного ввоза в Индонезию конфет с каннабисом из Таиланда.
Отмечается, что американец был арестован в мае. При нем были обнаружено 132 жевательные конфеты на сумму около 400 долларов. Сам спортсмен утверждал, что они были предназначены для личного пользования и использовались для лечения заболевания кишечника.
Во вторник адвокат спортсмена сообщил, что Шоу был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения. Срок включает в себя семь месяцев, которые он уже провел в индонезийской тюрьме. По словам адвокатов экс-баскетболиста, судья не счел его наркоторговцем, а доказательства наличия проблем с кишечником помогли смягчить приговор.
Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Леброн Джеймс занял второе место по количеству побед в НБА
8 декабря, 11:35
 
БаскетболСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала