Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
Выступавшего в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) американского баскетболиста Джарреда Шоу приговорили к 26 месяцам тюремного заключения в... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T00:02:00+03:00
2025-12-10T00:02:00+03:00
2025-12-10T00:02:00+03:00
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы в Индонезии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Выступавшего в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) американского баскетболиста Джарреда Шоу приговорили к 26 месяцам тюремного заключения в Индонезии за хранение жевательных конфет с каннабисом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, изначально спортсмену грозила смертная казнь или пожизненное заключение. Он был арестован во время незаконного ввоза в Индонезию конфет с каннабисом из Таиланда.
Отмечается, что американец был арестован в мае. При нем были обнаружено 132 жевательные конфеты на сумму около 400 долларов. Сам спортсмен утверждал, что они были предназначены для личного пользования и использовались для лечения заболевания кишечника.
Во вторник адвокат спортсмена сообщил, что Шоу был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения. Срок включает в себя семь месяцев, которые он уже провел в индонезийской тюрьме. По словам адвокатов экс-баскетболиста, судья не счел его наркоторговцем, а доказательства наличия проблем с кишечником помогли смягчить приговор.