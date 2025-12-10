Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вопрос о будущем капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова не обсуждался на совете директоров железнодорожников, заявил РИА Новости член совета Валерий Филатов.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Баринов отказался продлевать контракт с "Локомотивом" и планирует перейти в ЦСКА. Летом 2026 года капитан железнодорожников может перейти в другой московский клуб на правах свободного агента. В случае, если переход состоится зимой, сделка будет иметь финансовую составляющую.
Собеседник агентства затруднился оценить перспективы того, что Баринов продолжит играть за "Локомотив". "Этот вопрос не обсуждался", - сказал Филатов.
"На повестке было два вопроса - заслушали отчет генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга, также выступил директор академии "Локомотива" Сергей Иванович Овчинников. Заседание продолжалось часа полтора", - добавил он.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", в котором до сих пор провел всю профессиональную карьеру, стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны.