Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова
Футбол
 
17:02 10.12.2025
Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова
Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова
Вопрос о будущем капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова не обсуждался на совете директоров железнодорожников, заявил РИА Новости член совета... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
россия
россия, дмитрий баринов, локомотив (москва), пфк цска, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу, трансферы в рпл
Футбол, Россия, Дмитрий Баринов, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу, Трансферы в РПЛ
Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова

Совет директоров "Локомотива" не обсуждал будущее Баринова в клубе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вопрос о будущем капитана футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова не обсуждался на совете директоров железнодорожников, заявил РИА Новости член совета Валерий Филатов.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Баринов отказался продлевать контракт с "Локомотивом" и планирует перейти в ЦСКА. Летом 2026 года капитан железнодорожников может перейти в другой московский клуб на правах свободного агента. В случае, если переход состоится зимой, сделка будет иметь финансовую составляющую.
Собеседник агентства затруднился оценить перспективы того, что Баринов продолжит играть за "Локомотив". "Этот вопрос не обсуждался", - сказал Филатов.
"На повестке было два вопроса - заслушали отчет генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга, также выступил директор академии "Локомотива" Сергей Иванович Овчинников. Заседание продолжалось часа полтора", - добавил он.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", в котором до сих пор провел всю профессиональную карьеру, стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны.
