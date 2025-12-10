"Вегас" проиграл "Айлендерс" в НХЛ, несмотря на шайбы Барбашева и Дорофеева

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов одержал победу над "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм встречи в Нью-Йорке завершились со счетом 4:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Бо Хорват (20-я, 51-я минуты), Марк Гэткомб (24) и Симон Хольмстрём (34). У "Вегаса" отличились Ноа Ханифин (13), Митчелл Марнер (17), а также российские нападающие Иван Барбашев (42) и Павел Дорофеев (60). В серии буллитов решающий бросок сделал форвард клуба из Нью-Йорка Эмиль Хейнеман. Дорофеев не реализовал свою попытку.
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
19:33 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Matthew Schaefer)
23:56 • Marc Gatcomb
(Кейси Цизикас, Кайл Маклин)
33:30 • Симон Хольмстрем
(Калум Ричи, Энтони Дюклер)
50:15 • Бо Хорват
65:01 • Эмиль Хейнеман (П)
12:02 • Ноа Ханифин
16:01 • Митчелл Марнер
(Кедан Корчак, Марк Стоун)
41:27 • Иван Барбашев
(Braeden Bowman, Джек Айкел)
59:46 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 31 бросок. Его одноклубник Максим Шабанов стал автором голевой передачи на Хорвата. В активе 25-летнего форварда 10 очков (3 гола + 7 передач) в 19 матчах текущего сезона. Форвард "Нью-Йорка" Максим Цыплаков не принял участие в матче из-за травмы. На счету 29-летнего Барбашева 24 очка (11+23) в 29 играх, 25-летний Дорофеев совершил 19 результативных действий (12+7) за аналогичное количество встреч.
"Айлендерс", набрав 37 очков, занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, прервавший четырехматчевую серию побед "Вегас" с 37 баллами идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Айлендерс" примут "Анахайм Дакс" в ночь на 12 декабря по московскому времени. Тогда же "Вегас" сыграет с "Филадельфией Флайерз" в гостях.
В другом матче две передачи Андрея Свечникова помогли "Каролине Харрикейнз" на своем льду обыграть "Коламбус Блю Джекетс" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). У гостей отличился Дмитрий Воронков, которому ассистировал Кирилл Марченко. "Бостон Брюинз" на выезде оказался сильнее "Сент-Луис Блюз" - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). У победителей передачами отметились Марат Хуснутдинов и Никита Задоров, у проигравших два ассиста сделал Павел Бучневич. "Нэшвилл Предаторз" дома взял верх над "Колорадо Эвеланш" в серии буллитов - 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У победителей голевой пас на счету Федора Свечкова.