"Вегас" проиграл "Айлендерс" в НХЛ, несмотря на шайбы Барбашева и Дорофеева
Хоккей
Хоккей
 
08:49 10.12.2025 (обновлено: 08:54 10.12.2025)
"Вегас" проиграл "Айлендерс" в НХЛ, несмотря на шайбы Барбашева и Дорофеева
"Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов одержал победу над "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
спорт, нью-йорк (город), нью-йорк айлендерс, анахайм дакс, бо хорват, вегас голден найтс, симон хольмстрем, иван барбашев
Хоккей, Спорт, Нью-Йорк (город), Нью-Йорк Айлендерс, Анахайм Дакс, Бо Хорват, Вегас Голден Найтс, Симон Хольмстрем, Иван Барбашев
Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Российский нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев
© Фото : Пресс-служба НХЛ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов одержал победу над "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм встречи в Нью-Йорке завершились со счетом 4:4 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0). В составе "Айлендерс" шайбы забросили Бо Хорват (20-я, 51-я минуты), Марк Гэткомб (24) и Симон Хольмстрём (34). У "Вегаса" отличились Ноа Ханифин (13), Митчелл Марнер (17), а также российские нападающие Иван Барбашев (42) и Павел Дорофеев (60). В серии буллитов решающий бросок сделал форвард клуба из Нью-Йорка Эмиль Хейнеман. Дорофеев не реализовал свою попытку.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Айлендерс
5 : 41:0
Вегас
19:33 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Matthew Schaefer)
23:56 • Marc Gatcomb
(Кейси Цизикас, Кайл Маклин)
33:30 • Симон Хольмстрем
(Калум Ричи, Энтони Дюклер)
50:15 • Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Максим Шабанов)
65:01 • Эмиль Хейнеман (П)
12:02 • Ноа Ханифин
(Джек Айкел, Ши Теодор)
16:01 • Митчелл Марнер
(Кедан Корчак, Марк Стоун)
41:27 • Иван Барбашев
(Braeden Bowman, Джек Айкел)
59:46 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 31 бросок. Его одноклубник Максим Шабанов стал автором голевой передачи на Хорвата. В активе 25-летнего форварда 10 очков (3 гола + 7 передач) в 19 матчах текущего сезона. Форвард "Нью-Йорка" Максим Цыплаков не принял участие в матче из-за травмы. На счету 29-летнего Барбашева 24 очка (11+23) в 29 играх, 25-летний Дорофеев совершил 19 результативных действий (12+7) за аналогичное количество встреч.
"Айлендерс", набрав 37 очков, занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, прервавший четырехматчевую серию побед "Вегас" с 37 баллами идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Айлендерс" примут "Анахайм Дакс" в ночь на 12 декабря по московскому времени. Тогда же "Вегас" сыграет с "Филадельфией Флайерз" в гостях.
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
08:01
"Эдмонтон" проиграл "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на гол Подколзина
08:01
В другом матче две передачи Андрея Свечникова помогли "Каролине Харрикейнз" на своем льду обыграть "Коламбус Блю Джекетс" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). У гостей отличился Дмитрий Воронков, которому ассистировал Кирилл Марченко. "Бостон Брюинз" на выезде оказался сильнее "Сент-Луис Блюз" - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). У победителей передачами отметились Марат Хуснутдинов и Никита Задоров, у проигравших два ассиста сделал Павел Бучневич. "Нэшвилл Предаторз" дома взял верх над "Колорадо Эвеланш" в серии буллитов - 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). У победителей голевой пас на счету Федора Свечкова.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ
07:46
 
Хоккей Спорт Нью-Йорк (город) Нью-Йорк Айлендерс Анахайм Дакс Бо Хорват Вегас Голден Найтс Симон Хольмстрем Иван Барбашев
 
