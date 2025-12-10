В Австралии подростки обходят запрет на использование соцсетей, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Австралийские подростки в первый день запрета на использование соцсетей для лиц младше 16 лет массово обходят ограничения, власти страны обещают ужесточить контроль, передают австралийские телеканалы.

Законодательные ограничения были приняты для защиты молодежи от вредоносного контента. Компании-владельцы десяти соцсетей - Facebook *, Instagram*, Threads, X, YouTube , Snapchat, Reddit , Kick, Twitch, Twitch и TikTok - с 10 декабря обязаны ограничить доступ к ним для австралийских граждан, не достигших 16 лет, иначе они будут вынуждены заплатить штраф до 49,5 миллионов австралийских долларов (до 33 миллионов долларов США ).

Как сообщает Sky News, в первый день запрета в австралийском сегменте набирает популярность хэштэг "Я пережил запрет" - его ставят те, кто по-прежнему имеет возможность читать и писать в соцсетях.

Журналисты отмечают, что самый простой метод верификации для интернет-компаний - селфи с документом, подтверждающим возраст. Но платформы не имеют права требовать этого в обязательном порядке, поэтому есть альтернативные методы - фейсконтроль по фотографии и анализ истории присутствия в соцсети. И то и другое пока выполняется автоматически при помощи искусственного интеллекта, ведь заблокировать предстоит порядка 440 тысяч аккаунтов в Snapchat, 150 тысяч - в Facebook* и 350 тысяч - в Instagram*.

Эта технология часто дает сбой. В редакцию ABC написали сотни родителей и их детей, сообщив, что фейсконтроль удалось обмануть. Многие из подростков старались придать себе взрослый вид, меняя одежду, используя родительскую косметику, копируя мимику.

"Сегодня утром мой сын открыл TikTok и получил сообщение: "Вступил в силу запрет на использование социальных сетей. Ваш предполагаемый возраст - 18 лет". А ему всего 11", "Мой 13-летний сын прошел проверку возраста по лицу, поджав губы и сморщив лицо. Система определила его возраст как 30+", - таковы впечатления родителей от работы ограничительных механизмов.

Согласно данным анонимного опроса, которые приводит ABC, только четверть подростков сообщила о готовности прекратить пользоваться соцсетями, в то время как три четверти решили, что эти ограничения не для них.

Представитель соцсети Snapchat заявил журналистам: "Мы по-прежнему считаем, что существуют более эффективные решения для проверки возраста, которые можно внедрить на уровне основных точек входа, таких как операционная система (ОС), устройство или магазин приложений. Но родители могут сообщить, если их ребенку еще нет 16 лет, и мы заблокируем аккаунт".

"Социальные сети должны регулярно проверять аккаунты лиц младше 16 лет. Если у вас получилось войти сегодня, это не значит, что будет получаться, пока вам не исполнится 16", - сказала министр связи Аника Уэллс в эфире Sky News.