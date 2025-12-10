Артамонов: ремонт дорог по нацпроекту успешно провели в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 10 дек - РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги первого года работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"; регион достиг всех плановых показателей на 2025 год по обновлению дорожной сети и дорожного хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что благодаря нацпроекту, к реализации которого в регионе приступили в 2025 году, липецкие власти смогли капитально отремонтировать 237 километров региональных трасс и более 25 километров городских улиц с мостовыми переходами, привели в порядок ключевые въездные магистрали в областном центре, улицы частного сектора и важные промышленные трассы.

Обновили и дорожную инфраструктуру, значительно повысив уровень безопасности дорожного движения, уточнил губернатор. На объектах было установлено более 14 километров барьерного ограждения, 128 современных остановок, шесть светофоров, заменены 750 дорожных знаков.

Артамонов подчеркнул, что благодаря национальному проекту продолжается технологическое развитие интеллектуальной транспортной системы липецкой агломерации: была проведена модернизация светофоров с установкой современных детекторов транспорта и новых контроллеров, а также развернута комплексная система информационной безопасности. Кроме того, выполнено проектирование автоматического пункта весового контроля, строительство которого запланировано на 2026 год.

По словам губернатора, общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в 2025 году составил 5,5 миллиарда рублей, при этом 2,5 миллиарда были выделены из федерального бюджета.

"Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и работу предприятий. Качественные дороги обеспечивают не только комфортное передвижение, но и способствуют экономическому развитию территорий. Мы продолжим ремонтировать дороги в том же темпе", - отметил Артамонов.