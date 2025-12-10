Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область
Липецкая область
 
15:22 10.12.2025
Артамонов: ремонт дорог по нацпроекту успешно провели в Липецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов Дорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 10 дек - РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги первого года работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"; регион достиг всех плановых показателей на 2025 год по обновлению дорожной сети и дорожного хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что благодаря нацпроекту, к реализации которого в регионе приступили в 2025 году, липецкие власти смогли капитально отремонтировать 237 километров региональных трасс и более 25 километров городских улиц с мостовыми переходами, привели в порядок ключевые въездные магистрали в областном центре, улицы частного сектора и важные промышленные трассы.
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Годовщину Елецкой наступательной операции отметили в Липецкой области
9 декабря, 18:32
Обновили и дорожную инфраструктуру, значительно повысив уровень безопасности дорожного движения, уточнил губернатор. На объектах было установлено более 14 километров барьерного ограждения, 128 современных остановок, шесть светофоров, заменены 750 дорожных знаков.
Артамонов подчеркнул, что благодаря национальному проекту продолжается технологическое развитие интеллектуальной транспортной системы липецкой агломерации: была проведена модернизация светофоров с установкой современных детекторов транспорта и новых контроллеров, а также развернута комплексная система информационной безопасности. Кроме того, выполнено проектирование автоматического пункта весового контроля, строительство которого запланировано на 2026 год.
По словам губернатора, общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в 2025 году составил 5,5 миллиарда рублей, при этом 2,5 миллиарда были выделены из федерального бюджета.
"Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и работу предприятий. Качественные дороги обеспечивают не только комфортное передвижение, но и способствуют экономическому развитию территорий. Мы продолжим ремонтировать дороги в том же темпе", - отметил Артамонов.
В заключении он добавил, что в настоящее время уже заключены контракты на работы будущего года. Планируется привести в нормативное состояние еще не менее 190 километров региональных трасс и свыше 23 километров уличной сети городской агломерации.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Антикоррупционный диктант написали в Липецке
9 декабря, 18:02
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
