Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу - РИА Новости, 10.12.2025
05:14 10.12.2025
Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу
Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу
На ТЭЦ-9 в Ангарске работают семь котлов, температура в теплосети - 117 градусов, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
ангарск
сергей петров
ангарск
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, ангарск, сергей петров
Происшествия, Ангарск, Сергей Петров
Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу

Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ-9 близка к нормативу

© #кобзевнасвязи/TelegramТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Ангарске работают семь котлов, температура в теплосети - 117 градусов, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров.
В воскресенье в Ангарске на ТЭЦ-9 Байкальской энергетической компании вышел из строя котлоагрегат №2, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге в 1546 домах и 121 соцобъекте была ограничена подача тепла. В городе введен муниципальный режим ЧС. В ремонте Байкальская энергетическая компания задействовала 250 специалистов. Вечером в среду котлоагрегат №2 после ремонта был запущен в работу. Температура в сети к 23.00 (18.00 мск) поднялась до 107 градусов при нормативе в 119 градусов.
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
Вчера, 07:51
"На ТЭЦ-9 в работе семь котельных агрегатов. Температура в сети 117 градусов", - написал Петров в Telegram-канале.
Детские сады в городе работают в штатном режиме. Ряд школ работают в дистанционном режиме.
С учетом понижения ночной температуры воздуха до минус 34 градусов все службы в городе продолжают работать в режиме ЧС. Проводится расследование первопричин аварийной ситуации.
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек
7 декабря, 19:38
 
ПроисшествияАнгарскСергей Петров
 
 
