Температура в теплосети Ангарска после аварии на ТЭЦ близка к нормативу

ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Ангарске работают семь котлов, температура в теплосети - 117 градусов, сообщает мэр Ангарска Сергей Петров.
В воскресенье в Ангарске на ТЭЦ-9 Байкальской энергетической компании вышел из строя котлоагрегат №2, еще один котел был отключен 6 декабря из-за неисправности. В итоге в 1546 домах и 121 соцобъекте была ограничена подача тепла. В городе введен муниципальный режим ЧС. В ремонте Байкальская энергетическая компания задействовала 250 специалистов. Вечером в среду котлоагрегат №2 после ремонта был запущен в работу. Температура в сети к 23.00 (18.00 мск) поднялась до 107 градусов при нормативе в 119 градусов.
"На ТЭЦ-9 в работе семь котельных агрегатов. Температура в сети 117 градусов", - написал Петров в Telegram-канале.
Детские сады в городе работают в штатном режиме. Ряд школ работают в дистанционном режиме.
С учетом понижения ночной температуры воздуха до минус 34 градусов все службы в городе продолжают работать в режиме ЧС. Проводится расследование первопричин аварийной ситуации.