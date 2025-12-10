Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не уверены в одобрении кредита Киеву за счет активов России, пишет WSJ
10.12.2025
В ЕС не уверены в одобрении кредита Киеву за счет активов России, пишет WSJ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уверенности в согласовании европейскими лидерами на следующей неделе кредита Украине за счет замороженных активов РФ нет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ЕС.
Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18-19 декабря.
"Соглашение на следующей неделе далеко не гарантировано", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, предложение Еврокомиссии, которое будут рассматривать европейские лидеры, подразумевает, что Украина может начать получать кредитные средства к апрелю.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Заголовок открываемого материала