"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла мемориальную доску в честь Алексея Семенкова, доставившего в Москву в мае 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, сообщил авиаперевозчик.

"Открыли мемориальную доску в честь легендарного пилота Алексея Ивановича Семенкова, командира экипажа Ли-2, который в мае 1945 года доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии", - говорится в сообщении.

Открытие состоялось в среду в доме по Малой Филевской улице, где Алексей Семенков прожил свои последние годы. В открытии приняли участие пилоты "Аэрофлота" и летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, а также внучка легендарного летчика.

Мемориальная доска, отлитая из бронзы, наполнена знаковыми и смысловыми элементами: часть фото Е. Халдея из знаменитой серии снимков "Знамя Победы над Рейхстагом" с подписью "Берлин" и изображение Спасской башни Кремля с подписью "Москва" на фоне праздничного салюта соединяет образ летящего Ли-2, символизирующий исторический полёт Семенкова в ночь на 9 мая 1945.



Авиакомпания инициировала проект по сохранению памяти о Герое России, заслуженном пилоте СССР, ветеране Аэрофлота, генерал-лейтенанте авиации Алексее Ивановиче Семенкове в год 80-летия Великой Победы.