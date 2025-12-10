Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 10.12.2025 (обновлено: 20:09 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/aeroflot-2061224459.html
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову - РИА Новости, 10.12.2025
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла мемориальную доску в честь Алексея Семенкова, доставившего в Москву в мае 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции фашистской... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:01:00+03:00
2025-12-10T20:09:00+03:00
москва
россия
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061225347_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_35d0e83077a63943efdc870376eab74d.jpg
https://ria.ru/20251128/aeroflot-2058267261.html
https://ria.ru/20251202/aeroflot-2058950018.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061225347_64:0:1200:852_1920x0_80_0_0_698f1516764856a650861eab37e29a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, аэрофлот
Москва, Россия, Аэрофлот
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову

"Аэрофлот" открыл памятную доску в честь пилота Алексея Семенкова

© Фото : телеграм-канал пресс-службы "Аэрофлота""Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову
Аэрофлот открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : телеграм-канал пресс-службы "Аэрофлота"
"Аэрофлот" открыл памятную доску пилоту Алексею Семенкову
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла мемориальную доску в честь Алексея Семенкова, доставившего в Москву в мае 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, сообщил авиаперевозчик.
"Открыли мемориальную доску в честь легендарного пилота Алексея Ивановича Семенкова, командира экипажа Ли-2, который в мае 1945 года доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
28 ноября, 10:16
Открытие состоялось в среду в доме по Малой Филевской улице, где Алексей Семенков прожил свои последние годы. В открытии приняли участие пилоты "Аэрофлота" и летный директор авиакомпании Эдуард Советкин, а также внучка легендарного летчика.
Мемориальная доска, отлитая из бронзы, наполнена знаковыми и смысловыми элементами: часть фото Е. Халдея из знаменитой серии снимков "Знамя Победы над Рейхстагом" с подписью "Берлин" и изображение Спасской башни Кремля с подписью "Москва" на фоне праздничного салюта соединяет образ летящего Ли-2, символизирующий исторический полёт Семенкова в ночь на 9 мая 1945.

Авиакомпания инициировала проект по сохранению памяти о Герое России, заслуженном пилоте СССР, ветеране Аэрофлота, генерал-лейтенанте авиации Алексее Ивановиче Семенкове в год 80-летия Великой Победы.
Авиакомпания "Аэрофлот" - национальный перевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком
2 декабря, 07:10
 
МоскваРоссияАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала