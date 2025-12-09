Житель Чебоксар рассказал, как его отбросило взрывной волной при атаке БПЛА

УФА, 9 дек – РИА Новости. Житель дома в Чебоксарах, атакованный вражеским беспилотником, рассказал РИА Новости, что чудом остался жив: его отбросило взрывной волной в груду стекла, он отделался порезами.

Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах , пострадали 14 человек.

Житель одного из домов Матвей рассказал РИА Новости подробности происшествия.

"Как раз я проснулся в 6.30 от будильника, взял телефон в руки. Через примерно 30 секунд услышал рокот двигателя БПЛА, подошел к окну послушать, и вдруг около 6.31 слышу, что рокот совсем близко, не успеваю даже ничего понять, как от взрыва меня отбрасывает в другой конец комнаты, в груду стекла. Я лежал и думал, жив ли я? Это было очень страшно", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина получил порезы, также серьезные повреждения у его трехкомнатный квартиры – двух комнат и кухни.