Житель Чебоксар рассказал, как его отбросило взрывной волной при атаке БПЛА
Житель Чебоксар рассказал, как его отбросило взрывной волной при атаке БПЛА
УФА, 9 дек – РИА Новости. Житель дома в Чебоксарах, атакованный вражеским беспилотником, рассказал РИА Новости, что чудом остался жив: его отбросило взрывной волной в груду стекла, он отделался порезами.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах
, пострадали 14 человек.
Житель одного из домов Матвей рассказал РИА Новости подробности происшествия.
"Как раз я проснулся в 6.30 от будильника, взял телефон в руки. Через примерно 30 секунд услышал рокот двигателя БПЛА, подошел к окну послушать, и вдруг около 6.31 слышу, что рокот совсем близко, не успеваю даже ничего понять, как от взрыва меня отбрасывает в другой конец комнаты, в груду стекла. Я лежал и думал, жив ли я? Это было очень страшно", - рассказал собеседник агентства.
Мужчина получил порезы, также серьезные повреждения у его трехкомнатный квартиры – двух комнат и кухни.
"Повезло, что я дома был один, мои родные не пострадали. Только вот жилплощадь требует восстановления и ремонта. В трех комнатах вылетели окна, надеюсь власти помогут их заменить, на улице уже зима и самостоятельно ставить окна сильно ударит по семейному карману. Сейчас еще мы не вернулись в свои жилища, ждем сообщения от властей", - сказал Матвей.