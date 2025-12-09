https://ria.ru/20251209/zemletryasenie-2060700180.html
В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4
В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 09.12.2025
В Японии зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов японской северной префектуры Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 09.12.2025
