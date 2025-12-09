Землетрясение в Японии вызвало сдвиг земной коры до девяти сантиметров

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости. Мощное землетрясение у восточного побережья префектуры Аомори на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров, говорится в сообщении Геопространственного информационного управления, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"На электронном геодезическом пункте "Хигаси-дори 2", расположенном близ зоны эпицентра, было зафиксировано смещение около девяти сантиметров в восточном направлении", - отмечается в документе.

В релизе также подчеркивается, что результаты анализа могут быть уточнены по мере дополнительной проверки данных.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в районе северной префектуры Аомори , была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо . Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии

Согласно последним данным, в результате землетрясения пострадали 35 человек.

По подсчетам РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления Японии, за 14 часов после основного землетрясения произошло 14 новых толчков. Их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 километров.