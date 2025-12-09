Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zelenskij-2060858382.html
Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США
Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США - РИА Новости, 09.12.2025
Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США
Владимир Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США по достижению мира на Украине и пригласил его совершить визит в страну. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:53:00+03:00
2025-12-09T15:53:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
папа римский
владимир путин
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028172227_0:388:2191:1620_1920x0_80_0_0_7e8589d636298a4547e8b4a5f7529d6b.jpg
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060349658.html
https://ria.ru/20251209/telegraph-2060755911.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028172227_0:328:2034:1854_1920x0_80_0_0_40c5848c0757916cc03bbd3b555b349d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, папа римский, владимир путин, дело миндича
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Папа Римский, Владимир Путин, Дело Миндича
Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США

Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США по достижению мира

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский рассказал папе Римскому о ходе переговоров с США по достижению мира на Украине и пригласил его совершить визит в страну.
"Проинформировал Папу Римского о дипломатической работе вместе с США для достижения мира…Пригласил Папу Римского совершить визит на Украину", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером
6 декабря, 21:40
Ранее сообщалось, что у Зеленскогозапланирована встреча с премьером Италии Джорджей Мелони.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Вчера, 10:58
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийПапа РимскийВладимир ПутинДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала