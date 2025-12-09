В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа

Ликвидация пожара в педагогическом колледже Новосибирска сотрудниками МЧС. Кадр из видео

НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Пожарные в Новосибирске ликвидируют пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа, учащиеся эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону.

"По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из учебного заведения проведена эвакуация и, со слов администрации, внутри здания людей нет.