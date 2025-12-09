https://ria.ru/20251209/zdanie-2060719511.html
В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа
Пожарные в Новосибирске ликвидируют пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа, учащиеся эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:09:00+03:00
2025-12-09T07:09:00+03:00
2025-12-09T07:47:00+03:00
происшествия
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060719372_0:1:1279:720_1920x0_80_0_0_b7a696d1fd42e3a1a8b79fcdf333a273.png
https://ria.ru/20251209/pozhar-2060715642.html
новосибирск
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060719372_126:0:1086:720_1920x0_80_0_0_0bf39fa44c64d7787fc57bb4de14e5e4.png
В Новосибирске загорелось здание педагогического колледжа
НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Пожарные в Новосибирске ликвидируют пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа, учащиеся эвакуированы, сообщает ГУМЧС по региону.
"По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из учебного заведения проведена эвакуация и, со слов администрации, внутри здания людей нет.
К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники.