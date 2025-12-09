https://ria.ru/20251209/zakharova-2060942166.html
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова награждена премией Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Золотой Дракон",... РИА Новости, 09.12.2025
россия
азия
мария захарова
виталий манкевич
общество
россия
азия
россия, азия, мария захарова, виталий манкевич, общество
Россия, Азия, Мария Захарова, Виталий Манкевич, Общество
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов
