19:23 09.12.2025
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов
Захарова получила премию "Золотой Дракон" за защиту национальных интересов

Президент РАСПП Манкевич вручил Захаровой "Золотого Дракона"

Мария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова награждена премией Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Золотой Дракон", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы хотели бы отметить и ваш вклад - за выдающуюся защиту национальных интересов на информационном фронте - и подарить вам первую премию", - заявила представитель союза на церемонии вручения дипломату награды.
Награду Мария Захарова получила из рук президента РАСПП Виталия Манкевича.
РАСПП занимается реализацией программ торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Азией.
Заголовок открываемого материала