Украинские националисты могут стать угрозой для Польши, заявила Захарова

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские националисты, получающие поддержку Варшавы, могут стать угрозой для самой Польши, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что в Польше уже проживают украинцы, и там уже проявляется их ненависть к полякам.