14:05 09.12.2025
Украинские националисты могут стать угрозой для Польши, заявила Захарова
Украинские националисты, получающие поддержку Варшавы, могут стать угрозой для самой Польши, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2025
Украинские националисты могут стать угрозой для Польши, заявила Захарова

Захарова: поддерживаемые Польшей бандеровцы могут стать угрозой для нее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинские националисты, получающие поддержку Варшавы, могут стать угрозой для самой Польши, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поляков вырезали те самые западноукраинские недобитки, которых сейчас официальная Варшава и спонсирует, думая, что таким образом они нас ослабят, и даже не задумываясь о том, что потом, учитывая общность границы Украины и Польши, это оружие они могут повернуть против самих себя", - сказала она, выступая на всероссийском патриотическом форуме.
Дипломат указала, что в Польше уже проживают украинцы, и там уже проявляется их ненависть к полякам.
