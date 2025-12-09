Рейтинг@Mail.ru
13:24 09.12.2025 (обновлено: 13:34 09.12.2025)
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу
в мире
венесуэла
каракас
сша
дональд трамп
мария захарова
николас мадуро
оон
в мире, венесуэла, каракас, сша, дональд трамп, мария захарова, николас мадуро, оон, международная организация гражданской авиации, nbc
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Николас Мадуро, ООН, Международная организация гражданской авиации, NBC
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу

Захарова: давление на Венесуэлу ведут, чтобы взять под контроль нефть

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Давление на Венесуэлу для смены там власти ведут с целью взятия под контроль венесуэльской нефти через удобное внешним игрокам новое руководство, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На наших глаза развивается ситуация в Венесуэле. Что только с этой страной не делали - санкции, эмбарго, запугивание. Сколько выборов эта страна провела за последние несколько лет? Все эти выборы никак не могли угодить тем, кто основной своей целью видит смену режима", - сказала она, выступая на всероссийском патриотическом форуме.
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09
Дипломат подчеркнула, что смена власти означает постановку в Каракасе таких людей, которые стали бы обслуживать интересы других стран.
"А почему? Да потому что запасы нефти там такие, которые позволяют регулировать или влиять на мировой энергетический рынок", - объяснила она.
Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP
29 ноября, 18:53
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP
29 ноября, 18:53
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАДональд ТрампМария ЗахароваНиколас МадуроООНМеждународная организация гражданской авиацииNBC
 
 
