Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Хоккей
Хоккей
 
21:28 09.12.2025
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Российский хоккеист "Бостон Брюинз" Никита Задоров попал в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых соперники больше всего хотят ударить по... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
хоккей
спорт
никита задоров
мэттью ткачук
бостон брюинз
оттава сенаторз
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, никита задоров, мэттью ткачук, бостон брюинз, оттава сенаторз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Задоров, Мэттью Ткачук, Бостон Брюинз, Оттава Сенаторз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу

Задоров попал в десятку игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу

Никита Задоров
Никита Задоров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский хоккеист "Бостон Брюинз" Никита Задоров попал в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых соперники больше всего хотят ударить по лицу, следует из опроса The Athletic.
Издание провело анонимный опрос среди 120 хоккеистов лиги. Задоров стал единственным россиянином, попавшим в данный рейтинг. Согласно исследованию, 1,9% опрошенных хоккеистов хотят ударить его по лицу.
Лидером опроса стал канадский нападающий "Оттавы Сенаторз" Ник Казинс, который набрал 24,3% голосов. Отмечается, что за свою карьеру он провел 21 драку на льду. Второе место с 19,6% в рейтинге занял канадский форвард "Флориды Пантерз" Брэд Маршан. Тройку лидеров замкнул его одноклубник американец Мэттью Ткачук (10,3%).
Задорову 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за "Бостон" 30 матчей и набрал 9 очков (1 гол + 8 передач). Всего в его активе 753 игры в НХЛ и 177 (52+125) набранных очков. Согласно данным портала, россиянин провел за свою карьеру в североамериканской лиге 39 драк.
Хоккей
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
