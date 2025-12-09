https://ria.ru/20251209/zadorov-2060964676.html
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Российский хоккеист "Бостон Брюинз" Никита Задоров попал в топ-10 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых соперники больше всего хотят ударить по... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T21:28:00+03:00
хоккей
спорт
никита задоров
мэттью ткачук
бостон брюинз
оттава сенаторз
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
Задоров вошел в топ-10 игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу
Задоров попал в десятку игроков НХЛ, которых соперники хотят ударить по лицу