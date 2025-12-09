Рейтинг@Mail.ru
10:33 09.12.2025
Полиция задержала семь подозреваемых в незаконном обороте лекарств
Полиция задержала семь подозреваемых в незаконном обороте лекарств
происшествия
россия
москва
оренбургская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, россия, москва, оренбургская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Оренбургская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семь подозреваемых в незаконном обороте фальсифицированных лекарств задержаны в России, по предварительным оценкам, ущерб превышает 200 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, с 2022 года злоумышленники наладили канал незаконного ввоза на территорию России и последующего сбыта незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Они размещали информацию о товарах в интернете, а затем передавали их покупателям через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях метро в Москве за наличные. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей.
Обвиняемый в убийстве женщины и ребенка в Котельниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье задержали мужчину за убийство соседки и ее шестилетнего сына
8 декабря, 16:11
"Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых человек. Они подозреваются в незаконном обороте фальсифицированных лекарственных препаратов", - сказала Волк.
Она уточнила, что в задержании приняли участие сотрудники Росгвардии. В ходе обысков мест проживания подозреваемых изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги в рублях и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.
По словам Волк, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым - в виде запрета определенных действий.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Как в свою очередь рассказали в СК РФ, следствие предъявило обвинения восьми соучастникам.
По версии следствия, преступники приобретали препараты за границей, после чего привозили в Россию. В ходе "проверочной закупки" злоумышленники сбыли незарегистрированные лекарства более чем на 100 тысяч рублей.
В СК добавили, что правоохранители провели более десяти обысков на территории Москвы и Оренбургской области. Изъяты некачественные и не зарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты, а также иные вещи и документы. Проводятся судебные экспертизы, в том числе фармацевтическая.
"Фигурантам избрана мера пресечения. Вину в инкриминируемом преступлении они признали в полном объеме", - отметили в СК.
Задержание подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих препаратов
13 ноября, 10:49
 
ПроисшествияРоссияМоскваОренбургская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Обсуждения
