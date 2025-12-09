Полиция задержала семь подозреваемых в незаконном обороте лекарств

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семь подозреваемых в незаконном обороте фальсифицированных лекарств задержаны в России, по предварительным оценкам, ущерб превышает 200 миллионов рублей, Семь подозреваемых в незаконном обороте фальсифицированных лекарств задержаны в России, по предварительным оценкам, ущерб превышает 200 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк , с 2022 года злоумышленники наладили канал незаконного ввоза на территорию России и последующего сбыта незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Они размещали информацию о товарах в интернете, а затем передавали их покупателям через пункты выдачи заказов в Красногорске и на станциях метро в Москве за наличные. Предварительный ущерб превышает 200 млн рублей.

"Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых человек. Они подозреваются в незаконном обороте фальсифицированных лекарственных препаратов", - сказала Волк.

Она уточнила, что в задержании приняли участие сотрудники Росгвардии . В ходе обысков мест проживания подозреваемых изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, деньги в рублях и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника.

По словам Волк, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще четверым - в виде запрета определенных действий.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - заключила официальный представитель МВД РФ.

Как в свою очередь рассказали в СК РФ, следствие предъявило обвинения восьми соучастникам.

По версии следствия, преступники приобретали препараты за границей, после чего привозили в Россию. В ходе "проверочной закупки" злоумышленники сбыли незарегистрированные лекарства более чем на 100 тысяч рублей.

В СК добавили, что правоохранители провели более десяти обысков на территории Москвы и Оренбургской области. Изъяты некачественные и не зарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты, а также иные вещи и документы. Проводятся судебные экспертизы, в том числе фармацевтическая.