В результате землетрясения в Японии пострадали 30 человек - РИА Новости, 09.12.2025
04:14 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060709588.html
В результате землетрясения в Японии пострадали 30 человек
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии утром во вторник сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:14:00+03:00
2025-12-09T04:14:00+03:00
в мире, япония, хоккайдо, аомори (префектура), санаэ такаити
В мире, Япония, Хоккайдо, Аомори (префектура), Санаэ Такаити
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии утром во вторник сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения.
"К этому часу у нас есть информация о 30 пострадавших, одном сгоревшем доме", - сказала Такаити.
Она напомнила, что ночью было объявлено предупреждение о возможности еще более сильного землетрясения в районе Хоккайдо на севере и Санрику на северо-востоке Японии.
"Хотелось бы, чтобы, осознавая неопределённость вероятности крупномасштабного землетрясения, население придерживалось принципа "свою жизнь защищаю сам" и заранее предпринимало меры для защиты от возможного стихийного бедствия.", - сказала Такаити.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе префектуры Аомори в понедельник, объявлялась угроза цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
