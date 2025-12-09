В результате землетрясения в Японии пострадали 30 человек

ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии утром во вторник сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения.

"Хотелось бы, чтобы, осознавая неопределённость вероятности крупномасштабного землетрясения, население придерживалось принципа "свою жизнь защищаю сам" и заранее предпринимало меры для защиты от возможного стихийного бедствия.", - сказала Такаити.