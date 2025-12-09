https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060709588.html
В результате землетрясения в Японии пострадали 30 человек
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии утром во вторник сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:14:00+03:00
